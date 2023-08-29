Категория
Мир
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

РФ делает военную службу финансово привлекательной, но желающих мало – разведка Британии

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
342
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
РФ делает военную службу финансово привлекательной, но желающих мало – разведка Британии

Мобилизация в РФ. / Фото: Associated Press

Кремль продолжает испытывать проблемы с вербовкой мужчин.

В настоящее время военная служба в Российской Федерации открывает хорошие возможности для заработка. Впрочем, несмотря на это, Москва продолжает испытывать проблемы с вербовкой в ряды армии новых людей.

Об этом говорится в отчете разведки Министерства обороны Великобритании.

Отмечается, что с самого начала полномасштабного вторжения в Украину службу в российской армии пытаются делать финансово привлекательной. Таким образом, власть надеется привлечь больше людей.

Аналитики в отчете упоминают заявление президента-диктатора РФ Владимира Путина еще 4 февраля 2022 года, что лейтенанты получают 81,2 тыс. рублей в месяц. Однако уже в октябре 2022 года глава Кремля обещал даже мобилизованным солдатам 195 тыс. рублей в месяц. Военные младшие звания получают более 200 тыс. рублей в месяц.

"Это более чем в 2,7 раза больше, чем средняя заработная плата в России – 72 851 рубль… Очень вероятно, что заработная плата и дополнительные привилегии являются мощным стимулом для того, чтобы идти в армию, особенно для людей из более бедных регионов России. Но все равно маловероятно, что Россия достигнет своих целевых показателей привлечения добровольцев в ряды армии", – отмечает разведка.

Напомним, СМИ узнали дату, когда Путин объявит новую волну мобилизации в России. Вроде бы произойдет это уже после проведения так называемого "Единого дня голосования", запланированного на 10 сентября 2023 года.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

 

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
342
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация