РФ для запуска "Кинжалов" хочет использовать усовершенствованные МиГ: какую опасность они несут

Военные эксперты предполагают, что РФ для запуска "Кинжалов" будет использовать усовершенствованные МиГ-31И, которые бьют точно по установленным координатам.

Об этом говорится в материале Defense Express.

Авторы издания отмечают, что впервые о существовании такого самолета российские ресурсы заявили еще в августе 2022 года.

"Самое главное отличие МиГ-31И от МиГ-31К – если на втором типе самолета пилоты должны вручную вводить необходимые данные в бортовую аппаратуру для пуска "Кинжала", то на первом типе самолета бортовая аппаратура вроде бы позволяет "в автоматическом режиме без участия пилота" произвести пуск "Кинжала" по заданным параметрам", — отмечают военные аналитики.

По их словам, угроза использования Россией новых истребителей реалистична.

Напомним, ранее пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат объяснил, почему РФ запускает лишь по одной ракете с каждого Ту-95.

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