РФ фактически объявила войну еще нескольким странам: Данилов перечислил, кто под угрозой

Данилов предполагает, что Путин захочет "защищать" новоиспеченных российских граждан в Молдове и Казахстане.

Решение диктатора Путина об упрощении обретения российского гражданства для граждан Беларуси, Казахстана и Молдовы фактически свидетельствует о том, что Кремль фактически анонсировал войну с этими странами.

Такое мнение высказал секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона.

По его словам, в России сейчас преобладают такие настроения, что, якобы, у них все удалось, и они побеждают.

"Они (россияне. – Ред.) продолжают объявлять войну следующим странам... Чтобы мы с вами понимали, 18 декабря Путин подписал указ 962-й, который фактически объявляет войну Казахстану, объявляет войну Молдове, ну и заканчивает разбираться с Беларусью", – говорит секретарь СНБО.

Данилов предполагает, что после этого указа Путин захочет "защищать" новоиспеченных российских граждан, как это было уже на Донбассе и в Крыму.

"Когда Путин говорит, что все граждане этих стран могут получить паспорта Российской Федерации и, соответственно, после этой процедуры, как это происходило в Крыму или на территории Донецкой, Луганской областей, они будут рассказывать, что они идут защищать граждан, которые общаются на русском языке и которые имеют российские паспорта", – подытожил секретарь СНБО.

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