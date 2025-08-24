РФ глушит сигнал GPS у соседей-стран НАТО: аналитики назвали цели оккупантов

Данные электронные операции используют технологии, усовершенствованные РФ во время войны в Украине / © ТСН.ua

Кремль осуществляет гибридную кампанию прямо против стран НАТО. Использует препятствия GPS и пытается взорвать военную логистику на территории стран Альянса.

Об этом сообщают аналитики Института изучения войны (ISW).

Европейские государства вдоль западной границы России и Балтийского моря, включая страны Балтии, Финляндию, Польшу и Швецию, сообщили о резком росте количества глушений и замене сигналов GPS и других систем в последние месяцы, а также увеличении количества российских установок радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в приграничных районах.

Литва, Латвия, Эстония и Финляндия 23 июня направили в Международный союз телекоммуникаций письмо об усилении радионавигационных помех.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна сообщил, что недавние случаи глушения GPS — «часть враждебных действий России» и «гибридная атака».

Напомним, аналитики ISW отмечают массовые сбои в работе GPS в Польше и странах Балтии с конца декабря 2023 года. Недавние случаи глушения навигационных сигналов самолетов ставят в один ряд с попытками влиять на дипломатов нелегальной энергией и покушениями с помощью нервно-паралитических веществ. По их мнению, такая гибридная кампания будет продолжаться.

Россия установила оборудование для радиоэлектронной борьбы в 20 км от границы. Это создает угрозу GPS и вызывает обеспокоенность стран НАТО.

Министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил, что Россия может повторить «донбасский сценарий» в странах НАТО. Путин не начнет полномасштабную войну, но может применить сценарий с провокациями и «зелеными человечками» в приграничных регионах стран Альянса.