РФ готова к "политико-дипломатическому урегулированию": Путин накануне визита Си Цзиньпина заявил о переговорах

Российский диктатор считает, что будущее мирного процесса зависит исключительно от готовности к серьезному разговору с учетом геополитических реалий.

Глава Кремля Владимир Путин накануне визита Си Цзиньпина — китайского главы — в Москву заявил, что якобы готов к "политико-дипломатическому урегулированию" войны против Украины.

Об этом Путин написал в статье в китайском издании "Жэньминь Жибао", перевод которой опубликован на сайте Кремля.

По словам диктатора, Россия "открыта к политико-дипломатическому урегулированию украинского кризиса".

"Однако еще в апреле 2022 года мирные переговоры были прекращены отнюдь не нами. Будущее мирного процесса зависит исключительно от готовности к серьезному разговору с учетом сложившихся геополитических реалий. К сожалению, ультимативные требования в адрес России свидетельствуют только об оторванности от таких реалий и незаинтересованность в поиске выхода из сложившейся ситуации", — написал Путин.

Глава Кремля выразил благодарность КНР за якобы "взвешенную линию в связи с происходящими в Украине событиями за понимание их предыстории и настоящих причин".

Также Путин отметил, что Китай готов "сыграть конструктивную роль" в урегулировании войны.

Что касается устава ООН и международного права, то глава РФ заверил в уважении этих институтов.

По его словам, как "китайские друзья", так и Россия выступают за "неукоснительное соблюдение устава ООН, уважение норм международного права, в том числе гуманитарного".

"Привержены грубо нарушаемому блоком НАТО принципу неделимости безопасности. Глубоко озабочены безответственными и просто опасными действиями, способными подорвать глобальную ядерную безопасность. Не воспринимаем нелегитимные односторонние санкции, которые должны быть отменены", — заявил Путин.

Между тем спикер МИД РФ Мария Захарова заявила, что отмена всех антироссийских санкций и всех исков против России в международных судебных инстанциях должна быть неотъемлемой частью "мирного плана" в Украине.

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