РФ готовит действия против стран Балтии: в СНБО назвали, при каких условиях они реализуются

Кремль готовит действия против стран Балтии, и при нынешних обстоятельствах россиянам для этого требуется 4-6 лет.

Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной обороны и безопасности Андрей Коваленко.

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Он отметил, что сейчас россиянам удается убеждать Европу, что они точно не хотят напасть на них в будущем.

"Конечно же, они действительно хотят, ищут возможности найти и накопить ресурсы, готовятся и информационно атакуют страны НАТО, чтобы ослабить правительства политически, разбалансировать сам Альянс.

А у европейских политиков в большинстве нет внутренней силы, чтобы говорить с европейскими обществами о реальной угрозе, не хотят терять рейтинги за решения по большей мобилизации обществ и экономик", – отметил Коваленко.

Он предупредил, что россияне готовят действия против стран Балтии, и при нынешних обстоятельствах им для этого нужно 4-6 лет.

"Тот срок, который произойдет, если в Европе не прекратят считать войну с Россией не их проблемой. Европа напоминает страуса, прячущего голову от реальности, и удовлетворяется российской дезой об отсутствии агрессивных мотивов", — подытожил руководитель ЦПД.

Ранее в BILD предположили, что Россия сможет оккупировать Латвию и Литву за 10 дней.

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