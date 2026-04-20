ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
734
Время на прочтение
1 мин

РФ готовится к новой войне: Швеция назвала цель Путина — Express

В Стокгольме предупредили о возможной провокации: Кремль может проверить реакцию НАТО.

Автор публикации
Анастасия Павленко
Швеция готовится к возможному нападению РФ / © Reuters

Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Швеции Михаэль Классон заявил, что Россия может устроить захват острова Готланд.

Об этом пишет издание Express.

Военные учения часто имитировали высадку российских десантов на стратегически важные острова — например, шведский Готланд, датский Борнгольм или эстонские Хийумаа и Сааремаа.

«Прекращение войны Украины с Россией может позволить Путину передислоцировать силы ближе к территории НАТО», — считает он.

В сентябре 2025 года шведские вооруженные силы и Шведское агентство гражданской обороны и устойчивости опубликовали отчет, включающий сценарий, по которому Россия может попробовать молниеносную десантную или воздушную оккупацию Готланда.

Однако Михаэль Классон отметил, что есть и другие, менее известные острова, которые могут стать «обольстительной целью».

Напомним, бывший спецпредставитель США по Украине Курт Уолкер заявил, что Путин не сможет быстро переключиться на другие регионы после войны против Украины.

Дата публикации
Количество просмотров
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie