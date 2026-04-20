РФ готовится к новой войне: Швеция назвала цель Путина — Express

Швеция готовится к возможному нападению РФ

Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Швеции Михаэль Классон заявил, что Россия может устроить захват острова Готланд.

Об этом пишет издание Express.

Военные учения часто имитировали высадку российских десантов на стратегически важные острова — например, шведский Готланд, датский Борнгольм или эстонские Хийумаа и Сааремаа.

«Прекращение войны Украины с Россией может позволить Путину передислоцировать силы ближе к территории НАТО», — считает он.

В сентябре 2025 года шведские вооруженные силы и Шведское агентство гражданской обороны и устойчивости опубликовали отчет, включающий сценарий, по которому Россия может попробовать молниеносную десантную или воздушную оккупацию Готланда.

Однако Михаэль Классон отметил, что есть и другие, менее известные острова, которые могут стать «обольстительной целью».

Напомним, бывший спецпредставитель США по Украине Курт Уолкер заявил, что Путин не сможет быстро переключиться на другие регионы после войны против Украины.