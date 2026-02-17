Швеция оценила риски прямого столкновения с Москвой

Швеция назвала Россию своей наибольшей угрозой и предупредила, что все более рискованное поведение Москвы может спровоцировать опасную эскалацию.

Об этом пишет Рolitico.

В ежегодном докладе, опубликованном во вторник Службой военной разведки и безопасности страны, в качестве примеров агрессивных действий России в соседних со Швецией районах, включая Балтийское море, были отмечены нарушения воздушного пространства, диверсии и кибероперации.

«Россия является основной военной угрозой для Швеции и НАТО», — говорится в отчете, добавляя, что эта угроза является «серьезной и конкретной», а поведение Москвы описывается как «оппортунистическое и агрессивное».

Оценка Швеции прозвучала после того, как на прошлой неделе Служба внешней разведки Эстонии в своем ежегодном смотре назвала Россию «опасной, несмотря на ее некомпетентность».

Однако в эстонском обзоре также содержалась оговорка против паники, поскольку якобы не было обнаружено никаких доказательств того, что РФ намеревалась напасть на страну или НАТО в следующем году, и предполагалось, что это вряд ли произойдет в ближайшем будущем с учетом усиления оборонных мер в Европе.

Во время брифинга, прошедшего на прошлой неделе и организованного Politico, чиновник НАТО поддержал эту точку зрения.

«Нас защищает прочность Альянса и вера, которую мы и Россия имеем к статье 5 [пункта НАТО о коллективной обороне]», а также недавние обещания членов НАТО увеличить расходы на оборону до 3,5% ВВП, заявил чиновник. «Пока мы продолжаем инвестировать в ВПК, это позволяет нам оставаться на той стороне уравнения, в которую Россия не решилась бы вмешаться».

Однако, как в отчете Эстонии, так и в отчете высокопоставленного чиновника НАТО отмечается, что Россия резко увеличила производство артиллерии, что свидетельствует о том, что Москва будет продолжать представлять угрозу даже в случае достижения мира в Украине.

В отчете Эстонии утверждается, что Россия «готовится к следующей войне». По оценкам, производство снарядов и другой артиллерии выросло в 17 раз с момента начала Москвой полномасштабного вторжения в Украину, которое длится уже пятый год.

«Вы ведь не выключите все это в день окончания войны. В некоторых отраслях Россия станет сильнее военной силы, чем когда она начала свою войну против Украины», — сказал высокопоставленный чиновник НАТО.

Напомним, что РПЦ «случайно» построила церковь в 300 метрах от аэродрома НАТО в Швеции — шведы бьют тревогу из-за российских шпионов в рясах.