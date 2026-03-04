РФ готовится к Третьей мировой?: тестирование сирен, угрозы Медведева и пропаганды

Президент России Владимир Путин / © ТСН

Реклама

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил о большом риске начала Третьей мировой войны, а государственная пропаганда утверждает, что Москва «уничтожит британскую армию» за несколько недель. На фоне этих заявлений РФ провела общенациональное тестирование системы воздушной тревоги.

Об этом говорится в статье LadBible.

Мир остается в напряженном ожидании после того, как в минувшие выходные США и Израиль объединились для нанесения ударов по целям на иранской территории, что привело к дестабилизации на Ближнем Востоке. Параллельно уже четвертый год продолжается война России против Украины, и все чаще звучат опасения, что противостояние может перерасти в глобальный конфликт.

Реклама

Заявление Медведева о Третьей мировой войне

В начале недели Медведев заявил, что Третья мировая война «несомненно начнется», если президент США Дональд Трамп не изменит политический курс. У Москвы и Пекина, по его словам, есть собственные интересы в этом регионе.

Российский чиновник также отметил, что если глава Белого дома «продолжит свой безумный курс преступной смены режимов», это может привести к международному столкновению.

«И любое событие может стать триггером», — отметил Медведев, назвав США и их союзников, участвующих в конфликте с Ираном, «свиньями», которые «не хотят отказываться от своей кормушки».

Проверка системы оповещения в России

На этом фоне Россия провела масштабную проверку системы воздушного оповещения по всей стране. Население заранее призвали «сохранять спокойствие и не паниковать» в случае включения сирен в будущем, а также сразу включать телевизор или радио для получения инструкций.

Реклама

Учения, инициированные Министерством по чрезвычайным ситуациям и проведенные во всех 11 часовых поясах, вызвали беспокойство из-за общего геополитического контекста.

В Екатеринбурге один из телеканалов прервал вещание, чтобы предупредить зрителей о тесте. На экране появилась надпись: «Внимание всем! Проводится проверка готовности системы оповещения населения! Просьба сохранять спокойствие!»

Проверка готовности системы оповещения населения в России

В ведомстве объяснили, что сирены будут запускать в случае реальной опасности.

«Система оповещения предназначена для оперативной передачи сигнала населению в случае угрозы или чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера. Услышав сирену, необходимо сохранять спокойствие и не паниковать. Включите телевизор — любой общедоступный канал — или радио и прослушайте информационное сообщение», — говорится в заявлении.

Реклама

Угрозы российской пропаганды в адрес Британии

В то же время на государственном пропагандистском телевидении России прозвучали ироничные заявления относительно возможного участия Великобритании в нынешних событиях. Один из главных пропагандистов Владимир Соловьев усомнился, находится ли Лондон «в сильной позиции» и сможет ли противостоять Москве, отметив: «Нам просто нужно понять размер британской армии. Сколько их сейчас?»

Военный эксперт Андрей Клинцевич ответил: «75 тысяч, включая тех, кто в меховых шапках [медвежьих шапках] и так далее».

Соловьев в ответ заявил, что Россия способна быстро уничтожить такое количество военных.

«Это два месяца нашей работы — и она будет полностью уничтожена обычными методами», — сказал ведущий, комментируя инициативу премьер-министра Британии Кира Стармера по отправке военных в Украину для контроля за возможным мирным процессом.

Реклама

«Эта армия будет истощена за два месяца. Даже удары обычным оружием и большое количество гробов, которые будут отправляться в Британию, поставят вопрос: что вы, идиоты, делаете? Нет ни логистики, чтобы доставить их туда, ни места для размещения […] Их сразу уничтожат высокоточными ударами», — пригрозил Соловьев.

Война в Иране может превратиться в Третью мировую

Напомним, США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана, которая, по словам Трампа, продлится около четырех недель. Американский лидер призвал иранских военных сложить оружие, анонсировав еще более мощные удары «большой волны». В ответ Иран атакует страны Персидского залива (ОАЭ, Саудовскую Аравию, Катар). Из-за угрозы судоходству в Ормузском проливе цены на нефть готовятся к скачку более 100 долл., а остановка добычи газа в Катаре уже вызвала рост газовых котировок в Европе на 46%.

Западные медиа сообщают о дефиците ракет-перехватчиков в США (Patriot, THAAD), что может заставить Пентагон перебрасывать запасы из других регионов, обнажая Европу. Несмотря на поддержку действий США, НАТО и отдельные страны (Германия, Великобритания, Испания) официально отказались участвовать в атаке.

Эксперты видят два сценария: либо быстрая капитуляция иранского режима из-за внутреннего раскола между армией и КСИР (на что указывают уличные бои в Тегеране), либо превращение конфликта в Третью мировую войну, если в игру открыто вступит Китай. Пока Пекин воздерживается от прямого вмешательства, однако ситуация остается критической из-за ядерного шантажа Тегерана и угрозы затяжной гражданской войны в Иране.