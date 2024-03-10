РФ готовится к захвату Сувалкского коридора: эксперт объяснил, что об этом свидетельствует

Кремль серьезно рассматривает возможность захвата Сувалкского коридора и пытается создать "ракетную крышу" над возможным местом прорыва.

Такое мнение высказал военный эксперт Дмитрий Снегирев, передает "Эспрессо".

По его информации, месяц назад во время тестирования российских РЭБов легла сотовая связь на значительной территории Польши и стран Балтии. Снегирев считает, что таким образом Россия демонстрировала возможности своих систем радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, за последние месяцы зафиксирована передислокация оперативно-тактических комплексов "Искандер" на территории Беларуси и Калининградской области РФ.

"То есть речь о том, что россияне пытаются создать "ракетную крышу" над возможным местом прорыва, созданием Сувалкского коридора. Поэтому поляки и страны НАТО понимают серьезность намерений РФ", – говорит эксперт.

Снегирев напомнил, что Сувалкский коридор – это сухопутный участок, который должен соединить территорию Беларуси с Калининградской областью.

"В ходе проведения военной операции, как сухопутной, так и морской, не исключается блокирование путешествия с невозможностью подвоза личного состава и тяжелой бронетехники именно морскими путями. Не случайно сейчас в Балтийском море проходят масштабные учения стран НАТО, где принимает участие около 50 плавсредств. Еще больше поражает количество самолетов — до 100 единиц... над акваторией Балтийского моря", — добавил эксперт.

Что такое Сувалкский коридор

Сувалкский коридор – это почти 100-километровая граница Польши и Литвы. Этот единственный участок суши объединяет Литву, Латвию и Эстонию с другой частью ЕС и странами НАТО и отделяет Калининградскую область РФ от Беларуси. В случае войны с Россией его захват россиянами закроет союзникам Альянса путь по суше в страны Балтии.