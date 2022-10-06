РФ грузовиками вывезла украинских беженцев с эстонской границы: украинцы говорят о "фильтрации"

По информации эстонского министра, на границе с российской стороны ждало чуть больше тысячи человек, но их посадили на грузовики и увезли.

Россия блокирует проход граждан Украины на границе с Эстонией. Кроме того, российские силовики собрали украинских беженцев, собравшихся у эстонской границы, и куда-то их увезли грузовиками.

Об этом заявил министр внутренних дел Эстонии Лаури Лайеметс, сообщает ERR.

"На границе ждало чуть больше тысячи человек, но сегодня их там уже нет – их посадили на грузовики и увезли", – сказал Лаэнеметс.

За последние несколько дней на российской стороне юго-восточной границы Эстонии собралось более тысячи человек, преимущественно украинцев, которым российские власти помешали въезду в Эстонию из-за задержки пограничных процедур.

За юго-восточной границей Эстонии образовалась очередь, где люди ждали пересечения границы несколько дней. В Эстонии есть разные предположения о том, почему, но настоящая цель неизвестна, признал министр внутренних дел.

Министр отметил, что Эстония также наладила связь с посольством Украины, чтобы проверить происхождение прибывших людей, являются ли они теми, за кого себя выдают. Тем более что сейчас Эстония также пропускает людей с копией украинского паспорта. Но поскольку у России есть возможности для всевозможных подделок, на границе есть люди, которые общаются с прибывшими и пытаются найти тех, кто лжет о своем происхождении.

"У нас оставался только один выезд (с оккупированных территорий. – Ред.) через Васильевку в Запорожской области. Его закрыли накануне 23 сентября и псевдореферендума. Мужчин от 18 до 35 лет выпускать перестали. Мы подумали, что они потом начнут "выгребать" мужиков под себя, решили не ждать", – приводит слова украинца Андрея издание Meduza.

По его словам, россияне и эстонцы проходят границу через пять минут. Мужчина рассказывает, что россияне устроили на границе "фильтрацию" для украинцев.

"Все проходили через фильтрацию. Сначала мы сидели на КПП и ждали очереди. У нас забрали документы, пробили их и после этого повели, взяли отпечатки пальцев. Примерно раз в четыре часа на фильтрацию отводили по шесть-семь человек из списка, но не больше Чтобы не разделяться (семьям. – Ред.), некоторые просились пройти вместе. Сотрудники пограничной службы отказывали в этом и говорили пропускать вперед тех, кто стоит на границе один. Семьям приходилось пропускать человека и ждать своей очереди фильтрации еще 4–6 часов.

В зоне фильтрации забирают телефон, говорят "давай пин-код" и забирают телефон, прогоняют через программу. Мало ли где они копались, может, прослушивание установили — любое может быть. Мы телефона не видели по 15–30 минут, некоторые по несколько часов.

Когда телефон забирают, ты идешь на опрос. Спрашивают: "Что у вас происходит? Как вам жилось в Украине до того, что происходит? Почему едете за границу, а не хотите остаться в России? За родителей, сестер, братьев спрашивают. Спрашивали: "Вот мы такие пришли с "русским миром" "Вам это не нравится, да?"

Ранее сообщалось, что украинцы из фильтрационных лагерей в России бегут в Эстонию, но и там попадают под давление сторонников Путина.

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