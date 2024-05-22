РФ хочет изменить границы в Балтийском море: Литва, Латвия и Финляндия отреагировали на план Кремля

Россия хочет в одностороннем порядке изменить свои морские границы с Литвой и Финляндией в Балтийском море. Россияне намерены объявить своими внутренними морскими водами часть акватории на востоке Финского залива, а также вблизи городов Балтийска и Зеленоградска в Калининградской области.

Литва, Латвия и Финляндия отреагировали на планы Кремля.

Так, министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что страна расценивает это как сознательную, целенаправленную, эскалационную провокацию, направленную на устрашение соседних стран и их обществ.

"Еще одна российская гибридная операция, на этот раз она пытается распространить страх, неуверенность и сомнения в своих намерениях в Балтийском море. Это очевидная эскалация против НАТО и ЕС, и на нее необходимо принять соответствующий твердый ответ", - написал министр в соцсети Х.

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен отметила, что МИД уточняет детали.

"Конвенция ООН по морскому праву содержит положения об определении морских зон прибрежных государств, в частности их пересмотр. Мы предполагаем, что Россия, как участница конвенции, будет действовать соответственно. Следует помнить, что внесение недоразумений – это тоже гибридное влияние. Финляндия не будет введена в заблуждение", - написала она.

Глава МИД Латвии Байба Браже сообщила, что ее страна поддерживает связь с коллегами в Финляндии, Литве и других странах на Балтийском море, чтобы прояснить ситуацию.

Напомним, главнокомандующий ВС Швеции предположил, как именно диктатор Владимир Путин хочет контролировать Балтийское море.

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