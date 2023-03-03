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"РФ хочет остановить войну, в которой Украина напала на нее": в Индии зал разразился смехом после лжи Лаврова (видео)

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
Просмотры
1716
Время на прочтение
1 мин
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"РФ хочет остановить войну, в которой Украина напала на нее": в Индии зал разразился смехом после лжи Лаврова (видео)

Фото: Associated Press

После того, как его высмеяли, он сделал вид, что этого не заметил.

В Индии участники конференции "Raisina Dialogue 2023" высмеяли министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова после его заявления, что это "Украина напала на Россию", а она пытается "остановить войну".

Соответствующее видео опубликовано на ютуб-канале Firstpost, где проходила трансляция мероприятия.

Журналистка спросила Лаврова, как война в Украине повлияла на энергетическую отрасль России. В ответ российский министр сказал: "Россия пытается остановить войну, в которой Украина напала на нее". После этих слов весь зал "взорвался" смехом, а Лавров сделал вид, что он этого не заметил. И продолжил свой ответ, где не мог не упомянуть США и Запад и взрыв на российских "Северных потоках".

Напомним, 2 марта в кулуарах саммита глав МИД G20 в столице Индии Нью-Дели госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провели первую личную встречу с начала войны, развязанную Кремлем в Украине.

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Дата публикации
Просмотры
1716
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