РФ хочет "расшевелить" конфликт между Арменией и Азербайджаном, чтобы отвлечь внимание от Украины — Блинкен

Госсекретарь США призвал лидеров Армении и Азербайджана "сделать все возможное, чтобы уйти от любого конфликта".

Россия, вероятно, хочет "встряхнуть" конфликт между Арменией и Азербайджаном, чтобы отвлечь внимание от Украины.

Такое мнение высказал госсекретарь США Энтони Блинкен, передает CNN.

Также читайте Армения обратится к России для применения договора об ОДКБ из-за обстрелов из Азербайджана

"Но если Россия действительно сможет использовать свое собственное влияние на благо, то есть снова успокоить (стороны. — Ред.), прекратить насилие и побуждать людей добросовестно участвовать в развитии мира, это было бы положительным моментом", — добавил Блинкен.

Госсекретарь рассказал, что разговаривал с лидерами Армении и Азербайджана и "призвал их сделать все возможное, чтобы уйти от любого конфликта и вернуться к разговорам о построении крепкого мира между их странами".

"Мы снова увидели вспышку боевых действий, что не в чьих интересах", — подытожил Блинкен.

Напомним, что конфликт между Азербайджаном и Арменией в очередной раз обострился в полночь во вторник, 13 сентября. Государства обменялись обвинениями в провокациях и обстрелах.

Читайте также: