РФ хочет "расшевелить" конфликт между Арменией и Азербайджаном, чтобы отвлечь внимание от Украины — Блинкен

Госсекретарь США призвал лидеров Армении и Азербайджана "сделать все возможное, чтобы уйти от любого конфликта".
Россия, вероятно, хочет "встряхнуть" конфликт между Арменией и Азербайджаном, чтобы отвлечь внимание от Украины.
Такое мнение высказал госсекретарь США Энтони Блинкен, передает CNN.
"Но если Россия действительно сможет использовать свое собственное влияние на благо, то есть снова успокоить (стороны. — Ред.), прекратить насилие и побуждать людей добросовестно участвовать в развитии мира, это было бы положительным моментом", — добавил Блинкен.
Госсекретарь рассказал, что разговаривал с лидерами Армении и Азербайджана и "призвал их сделать все возможное, чтобы уйти от любого конфликта и вернуться к разговорам о построении крепкого мира между их странами".
"Мы снова увидели вспышку боевых действий, что не в чьих интересах", — подытожил Блинкен.
Напомним, что конфликт между Азербайджаном и Арменией в очередной раз обострился в полночь во вторник, 13 сентября. Государства обменялись обвинениями в провокациях и обстрелах.
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