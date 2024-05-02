РФ хочет сорвать Саммит мира в Швейцарии: в чем агрессор обвиняет Украину и глобальный Запад

Россия побуждает другие страны отказаться от участия в Саммите, дискредитируя Запад, Украину и запланированную конференцию.

Кремль не намерен закончить войну в Украине и восстановить нарушенный мировой порядок. Агрессор до сих пор выдвигает ультимативные требования и хочет не только сохранить оккупированные территории, но и увеличить их. Именно поэтому Россия пытается внести разлад в мировое сообщество и сорвать долгожданный Саммит мира в Швейцарии, распространяя нарративы о пустой идее встречи, колониальных планах Запада и террористическом киевском режиме.

Об этом пишет "Украинская правда".

"Чтобы сорвать событие, Россия, во-первых, дискредитирует саму идею ее проведения: мол, это будет мероприятие ради фотографий, на котором ничего не решат", – говорится в материале.

Второе направление, в котором российские официальные лица продвигают очередной бред, – это изображение войны в Украине как борьбы против "гегемонии Запада" и его колониальной политики. Таким образом, Кремль пытается удержать государства глобального Юга, которые имеют колониальное прошлое, от участия в Саммите мира.

"На самом деле эта война является продолжением колониальной политики самой России, отвергающей идею, что государства, ранее являвшиеся частью Российской империи или Советского Союза, имеют право определять собственную внешнюю и внутреннюю политику. Российская пропаганда последовательно рассказывает, что Украина – не самостоятельное государство, а "частная военная компания", "бизнес-проект" США", – пишет издание.

Кроме того, чтобы дискредитировать предложенные Украиной мирные инициативы, Россия активно формирует ее образ как государства-террориста.

"Кремль надеется сформировать образ Украины как неконтролируемого государства, использующего террористические методы ведения войны. Пропаганда утверждает, что ВСУ непрерывно и намеренно обстреливают гражданскую инфраструктуру России, украинские военные в прямом эфире расстреливают пленных россиян, в Украине распространена "черная трансплантология" журналисты и медики — приоритетные цели для ликвидации на фронте", — отметили журналисты.

Напомним, в Швейцарии заявили, что РФ не приглашена на саммит мира, но мирный процесс без нее немыслим.

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