РФ и Беларусь не пригласили на 77-летие освобождения Бухенвальда из-за гибели экс-узника лагеря в Харькове

РФ и Беларусь не пригласили на 77-летие освобождения Бухенвальда из-за гибели экс-узника лагеря в Харькове

Такое решение было принято из-за войны войны в Украине, в частности, из-за гибели в Харькове Бориса Романченко — узника нескольких нацистских концлагерей. В его дом попал российский снаряд.

Мемориальный фонд бывшего нацистского концлагеря Бухенвальд сообщил, что официальных представителей России и Беларуси не пригласили на церемонии, посвященные 77-летию его освобождения.

Об этом пишет The Guardian.

"Официальным представителям России и Беларуси не рады на церемонии этого года", — говорится в заявлении. Посольства двух стран в Берлине проинформировали об этом решении.

Вместо официальных лиц из России или Беларуси на церемонию пригласят представителей украинского и российского гражданского общества, чтобы почтить память жертв лагеря из бывшего Советского Союза.

Такое решение было принято из-за войны войны в Украине, в частности, из-за гибели Бориса Романченко, заключенного нескольких нацистских концлагерей. 21 марта стало известно, что 96-летний Борис Романченко, выживший в нацистских концлагерях, погиб. 18 марта в его квартиру в Харькове попал российский снаряд.

На церемонии 10 апреля погибшему от рук оккупантов РФ экс-заключенному Бухенвальда отдадут особое почтение.

Борис Романченко был узником четырех нацистских концентрационных лагерей. В 1942 году он попал в концлагерь Бухенвальд. В последующие три года прошел концлагеря Пенемюнде, Дора-Миттельбау и Берген-Бельзен. Он десятилетиями работал над сохранением памяти о нацистских преступлениях и был вице-президентом международного комитета Бухенвальд-Дора.

Бухенвальд – один из самых больших концентрационных лагерей в Германии. Во время Второй мировой войны в нем было убито более 76 тысяч человек.