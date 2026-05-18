РФ и Беларусь устроили ядерные учения: что известно о маневрах

Россия и Беларусь 18 мая начали совместные военные учения ракетных войск и авиации. Главная цель маневров — отработка скрытой доставки и условного применения ядерного оружия.

Об этом сообщили Минобороны Беларуси и российские средства массовой пропаганды.

В Беларуси 18 мая стартовали военные учения под руководством начальника Генерального штаба, во время которых отрабатываются действия по обеспечению и возможному применению ядерного вооружения.

Целью тренировок является повышение уровня подготовки личного состава, проверка техники и вооружения, а также организация действий в различных, заранее не подготовленных районах.

К учениям привлечены подразделения ракетных войск и авиации. Кроме того, совместно с российской стороной планируется отработка доставки ядерных боеприпасов и подготовки к их потенциальному использованию.

В белорусском военном ведомстве отметили, что одним из главных элементов маневров станет отработка действий в неподготовленных районах по всей территории страны. Основное внимание будет уделяться скрытому перемещению, преодолению значительных расстояний и проведению необходимых расчетов для применения сил и средств.

В Минобороны Беларуси отметили, что эти учения носят плановый характер в рамках Союзного государства. Там также заявили, что маневры не направлены против третьих стран и якобы не представляют угрозы для региональной безопасности.

Есть ли угроза из Беларуси для Украины — последние новости

Украина срочно усиливает оборону на Черниговско-Киевском направлении из-за угрозы повторных атак из Беларуси, которую Россия пытается втянуть в прямую агрессию. Президент Владимир Зеленский заявил, что разведка четко понимает планы врага, которые могут включать операции не только против Украины, но и против соседних стран НАТО. Силы обороны уже готовят соответствующий план реагирования, который в ближайшее время утвердят на Ставке, а международные партнеры полностью проинформированы о давлении Москвы на Минск.

Экс-командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев заявил, что сейчас на украинско-белорусской границе критической ситуации или значительного накопления российских войск нет, однако украинские силы должны постоянно удерживать там достаточный боевой потенциал для сдерживания возможного наступления. Планы России могут измениться, поэтому важна адекватная реакция.

Угроза ядерного удара по Украине — последние новости

В начале мая секретарь оборонного комитета ВР Роман Костенко заявил, что Украина должна максимально повысить готовность всех служб к возможному применению Россией оружия массового уничтожения, в частности ядерного, поскольку Москва после изменения своей ядерной доктрины полностью развязала себе руки для превентивных ударов. Для этого в парламенте планируют рассмотреть стратегию биологической, химической и ядерной безопасности, которая четко урегулирует обязанности Минобороны, ГСЧС, МВД и других ведомств.

В середине мая руководитель Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что Россия имеет техническую возможность нанести ядерный удар по Украине в любой момент, однако пока нет никаких признаков подготовки к такой атаке. По словам Буданова, опасения относительно ядерного удара являются безосновательными, поскольку это вопрос прежде всего политической воли, и разведка обязательно узнала бы о реальных подготовках.

