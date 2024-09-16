РФ использует возможное покушение на Трампа против Украины: предупреждение от СНБО

Враг попытается использовать информацию о том, что стрелок поддерживал Украину, полк "Азов" и неоднократно посещал Киев.

Россия использует в информационном поле очередное покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа против Украины. Враг будет запускать конспирологические теории об "украинском следе".

Об этом заявил руководитель "Центра противодействия дезинформации" при СНБО, лейтенант Андрей Коваленко.

"россия использует очередное покушение на Трампа против Украины в информационном поле", – написал Коваленко в Сети.

Он напомнил, что во Флориде недалеко от гольф-клуба, где находился Трамп, задержали 58-летнего гражданина США Райана Весли Рута. Его подозревают в подготовке покушения на кандидата в президенты, что является одной из версий ФБР.

Медиа обратили внимание на то, что Рут поддерживал Украину, полк "Азов" и неоднократно посещал Киев. Этого мужчину также связывают с организацией, занимавшейся поставками оружия в Украину и Тайвань.

"Этот инцидент уже становится темой для российской пропаганды. Враг дальше будет запускать ряд конспирологических теорий об "украинском следе". Конечно же все это – ложь. Но информационное противостояние – составляющая войны", – отметил руководитель ЦПД.

Напомним, 15 сентября вблизи поля для гольфа во Флориде, где находился Трамп, произошла стрельба. Полиция задержала подозреваемого. По данным CNN со ссылкой на источники, задержанный планировал попасть именно в Трампа, когда тот играл в гольф.

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