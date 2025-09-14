ТСН в социальных сетях

РФ испытала ракету "Циркон" у границ НАТО: что известно

Испытание прошло в рамках масштабных маневров "Запад-2025".

Елена Капник
Запуск ракеты "Циркон".

Запуск ракеты "Циркон". / © скриншот с видео

Российская Федерация заявила об успешном испытании гиперзвуковой ракеты "Циркон" во время военных учений "Запад-2025".

Об этом 14 сентября сообщило минобороны страны-агрессора.

Отмечается, что ракета была выпущена по цели в Баренцевом море и якобы поразила ее прямым попаданием. Запуск был осуществлен экипаж фрегата "Адмирал Головко".

"Циркон" – российская морская гиперзвуковая ракета. В Москве заявляют, что ее дальность – более 1 тыс. км.

Напомним, российско-белорусские учения "Запад-2025" начались 12 сентября и продлятся до 16 сентября. Они проходят на территории РФ и Беларуси, а также в акваториях Балтийского и Баренцева морей. Известно, что Россия отработала удары "Кинжалами". Экипажи МиГ-31 совершили полет над нейтральными водами Баренцева моря.

Польша и ее союзники по НАТО находятся в повышенной готовности. В частности, после того, 10 сентября польские военные сообщили об атаке дронов РФ. На территории страны было сбито несколько объектов.

Кроме того, ночью против 12 сентября из-за военных учений РФ и Беларуси Польша закрыла границу. Ограничения касаются въезда и выезда как для людей, так и грузового, автомобильного и железнодорожного транспорта. В Москве говорят, мол, удивлены таким решением Варшавы, и нагло называют такие действия "эмоциональной перегрузкой".

