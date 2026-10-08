РФ могла экспериментировать с модификацией чумы для создания биологического оружия: Atlantic Council бьет тревогу

Почему загадочная смерть в Иркутске испугала международных экспертов / © tsn.ua

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Смерть сотрудницы Иркутского противочумного научно-исследовательского института в России повлекла за собой международную обеспокоенность. 28-летняя Дарья Шипилова умерла от пневмонии неизвестного происхождения, а около 200 человек, которые могли контактировать с ней, поместили под медицинское наблюдение.

В то же время российские власти отрицают, что смерть связана с чумой или инцидентом в лаборатории. На фоне спорных сообщений эксперты призывают Москву предоставить больше информации и высказывают предположение, что в РФ могли работать над биологическим оружием.

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Об этом говорится в анализе Atlantic Council (Атлантический совет).

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Там отмечают, что противоречивые версии Кремля о вспышке в Иркутске, масштабы реагирования и опыт России в сфере биологического оружия поднимают несколько вопросов, которые следует рассмотреть.

У России есть долгая история экспериментов с чумой как оружием и смертельных лабораторных аварий.

Американские аналитики напоминают, что советская программа биологического оружия началась в конце 1920-х годов и расширялась в течение 30-х годов. Она продолжала развиваться даже после подписания СССР Конвенции о биологическом оружии в 1972 году. Программа была особенно продвинута, ученые экспериментировали с модификацией и сочетанием различных типов биологических агентов для создания более мощного оружия. Чума была приоритетной, и перебежчики в США из СССР описывали работу по разработке штаммов, устойчивых к антибиотикам.

Российская программа разработки наступательного биологического оружия никогда не прекращалась, а военные лаборатории расширяются.

Государственный департамент США в отчете о соблюдении требований за 2025 указал, что Россия поддерживает программу наступательного биологического оружия, нарушая свои договорные обязательства. В ежегодной оценке угроз за 2026 год добавляется, что российские ученые продолжают разрабатывать новые химические и биологические возможности, а также предупреждается, что биотехнологии двойного использования могут повысить риск случайного высвобождения патогенов.

Спутниковые снимки. В статье, о которой сообщала газета «Вашингтон пост» в октябре 2024 года, было показано около десяти новых зданий в Сергиевом Посаде-6, военном объекте северо-восточнее Москвы. Эксперты заявили, что дизайн зданий отвечает лабораториям высокой изоляции, хотя Россия утверждает, что работы там носят оборонительный характер.

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Украина — это война окопов, беспилотников и химического оружия.

Оценка угроз США за 2026 год документирует тысячи российских химических атак на украинские войска с 2022 года, хотя в ней также отмечается, что Москва, вероятно, будет продолжать соблюдать нормы против широкомасштабного применения химического, биологического и ядерного оружия, если не произойдет «существенный сдвиг» в войне.

Отрицание и уход от ответственности являются частью кремлевской тактики.

В феврале 2026 года Великобритания, Швеция, Франция, Германия и Нидерланды заявили, что умерший в российской тюрьме в 2024 году лидер российской оппозиции Алексей Навальный был отравлен.

Кремль назвал это обвинение «предвзятым и безосновательным». Токсины подпадают под действие Конвенции о запрещении биологического оружия, что делает этот вывод актуальным для более широкого вопроса соблюдения Кремлем договора и прозрачности веществ, на которые он распространяется.

Позиции России по безопасности и прозрачности позволяют сомневаться в том, что мир узнает все в полной мере.

История России по сокрытию предыдущих биологических инцидентов делает ранние противоречивые сообщения особенно неубедительными. В РФ утверждают, что причина смерти Шипиловой неизвестна и что никакой лабораторной аварии не произошло, однако большинство из примерно двухсот контактов, как сообщается, были госпитализированы для наблюдения.

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Глава Бурятии поначалу написал, что Шипилова погибла от чумы, но позже отредактировал публикацию. Независимое местное новостное издание «Люди Байкала» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что сотрудники ФСБ сопровождали машины скорой помощи, в которых перевозили контактировавших с ней лиц.

Atlantic Council напоминает, что у России есть история лабораторных аварий и дальнейшего сокрытия. К примеру, в Свердловске в 1979 году сибирская язва «убежала» из военного комплекса и убила по меньшей мере шестьдесят восемь человек. В течение почти тринадцати лет советские чиновники обвиняли в этом импортное зараженное мясо, пока тогдашний президент России Борис Ельцин признал ответственность военных в 1992 году.

Россия также имеет низкие показатели по международным оценкам биологической безопасности и надзора. И вряд ли Кремль пригласит любых посторонних, чтобы они посмотрели на Иркутск.

Искусственный интеллект может усилить риски исследований там, где надзор слаб.

Никаких публичных доказательств, которые бы связали ИИ с этим инцидентом, нет. Но Иркутск эксперты из США называют напоминанием о рисках, создаваемых непрозрачными биологическими исследованиями с высоким уровнем изоляции, и о том, как эти риски становятся все более серьезными, поскольку ИИ расширяет возможности биологических опытов.

В Атлантическом совете предупреждают, что биологические исследования с помощью ИИ могут привести к случайному или намеренному высвобождению патогена, которого никто раньше не видел.

«Какой бы ни была причина смерти Шипиловой, независимые организации должны иметь возможность ее проверить. Для этого нужны сохраненные образцы, клинические и лабораторные записи, независимая экспертиза доказательств (возможно, через соответствующие механизмы Всемирной организации здравоохранения) и консультации в рамках Конвенции о запрещении биологического оружия… Атрибуция, то есть установление того, как началась вспышка, зависит от доказательств, которые необходимо сохранить сейчас», — призывали в Atlantic Council.

Ранее Дональд Трамп неожиданно предложил России помощь из-за вспышки чумы.

Обострение ситуации в Иркутской области госсекретарь США Марк Рубио уже сравнил со вспышкой коронавируса в китайском Ухане.

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