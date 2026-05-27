РФ могла возобновить разработку баллистических и ядерных ракет на морском дне

Проект «Скиф» / © Getty Images

Россия могла возродить идею пусковой установки баллистические ракеты на морском дне. Это тайная государственная программа запуска баллистических ракет из-под воды. Подобную систему Россия начала разрабатывать в 1990-х годах. Вероятно, она продолжает заниматься этим и сегодня.

Об этом сообщает The Maritime Executive.

Разработка — не новая. Еще в начале 1960-х годов команда инженеров из астронавтического подразделения General Dynamics получила разрешение на реализацию подобного проекта. Инженерам удалось разработать специальную капсулу, которую должны были размещать на морском дне.

В этой капсуле хранились баллистические ракеты. И в случае необходимости капсула поднималась из воды и наносила удары по определенным целям. Эта система получила название «Orca». Ее успешно построили и опробовали. Однако программу так и не реализовали, по крайней мере, в США.

Новое сообщение Taggeschau говорит о том, что Россия начала разрабатывать концептуально подобную систему более 30 лет назад и может продолжать заниматься ею сегодня.

Главное преимущество подводного аппарата «Orca» от General Dynamics — низкая цена. Поскольку он беспилотный, его производство и обслуживание обходятся примерно в десять раз дешевле обычных ракет с подлодок. Хотя «Orca» более уязвима в бою.

Военно-морские силы США не предпочли аппарат «Orca», а выбрали более дорогой и эффективный вариант — подлодки.

Российский проект под названием «Косатка» или иногда «Скиф» долгое время считался утраченным для истории. Россия ничего не сообщала о разработке «Косатки». Однако события на крайнем севере России свидетельствуют о том, что проект может испытывать возрождение.

Разведчики НАТО заинтересовались передвижением подводного многоцелевого судна «Звёздочка», одного из класса четырех кораблей специального назначения, принадлежащих к секретному Главному управлению глубоководных исследований (ГУГИ).

Судно работает в закрытом городе Северодвинске. О конструкции судна и его возможностях известно очень мало. Вероятно, оно работает с глубоководными аппаратами ГУГИ и экспериментальным оружием ВМС РФ, в том числе ядерной торпедой «Посейдон».

«Звёздочка» также может участвовать в секретной программе подводных баллистических ракет «Скиф».

Хельге Адрианс из немецкого института SWP отметил, что размещение баллистических ракет на морском дне имеет два преимущества: их крайне трудно уничтожить, и это позволяет экономить на подлодках и экипажах.

Для России, которая на пятый год войны против Украины вынуждена сокращать оборонный бюджет из-за инфляции и зависимости от цен на нефть, такое простое ракетное решение очень привлекательно. Оно позволило бы получить нужный военный эффект за меньшие деньги.

Недостатки ракеты «Орешник»

Напомним, во время последнего массированного обстрела Украины Россия третий раз применила баллистическую ракету «Орешник». Как сообщает Spiegel со ссылкой на военных аналитиков, эта ракета, вероятно, построена на базе РС-26 «Рубеж» и способна выпускать до 36 суббоеприпасов.

Во время атак эти элементы не содержали взрывчатки, а нанесли разрушения только в результате кинетической энергии. Из-за хаотичного полета и большого рассеяния неуправляемых суббоеприпасов «Орешник» имеет минимальную военную ценность и нулевую точность, а его разрушения без массированного попадания ограничены.

Несмотря на низкую боевую эффективность, ракета является тяжелым оружием из-за сложностей с ее перехватом на финальной стадии. Полноценное сбивание «Орешника» потребовало бы не менее 36 противоракет от систем ПВО. Эксперты отмечают, что российский диктатор использует «Орешник» исключительно для психологического устрашения и создания иллюзии «чудо-оружия».

Такой пропагандистский эффект стоит слишком дорого — до 50 миллионов долларов за ракету, а их запасы ограничены: по данным украинской разведки, в 2026 году Россия планирует произвести только до шести таких единиц.

