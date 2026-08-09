РФ может атаковать НАТО: Великобритания усилила патрулирование своих вод

Великобритания усилила патрулирование своих вод / © Unsplash

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Британский военно-морской флот усилил патрулирование и мониторинг за российскими силами после того, как разведывательные службы США предупредили о том, что Владимир Путин может отдать приказ об атаке на одну из стран НАТО уже в ближайшие недели.

Об этом пишет Daily Mail.

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Королевский флот Великобритании усилил патрулирование: там опасаются нападения РФ

В Вашингтоне опасаются попыток Кремля проверить крепость Альянса. Для этого Москва может прибегнуть к ограниченному сухопутному вторжению или масштабировать кибератаки в Восточной Европе в период с этой осени до 2029 года.

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Тревожные сигналы раздаются после того, как сперва в Польше упала российская ракета, а затем в аэропорту Лейпцига возле украинского самолета с оружием нашли дрон со взрывчаткой.

На фоне повышенной готовности экипажи Королевского флота в июле на протяжении 21 дня непрерывно следили за маневрами РФ в прибрежных и североатлантических водах.

Вице-премьер-министр и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в разговоре с BBC подтвердил оценки американской стороны:

«Мы считаем, что Путин в достаточно отчаянном положении и может устроить какую-нибудь провокацию под чужим флагом. Он не способен начать вторжение в НАТО, но что-то неприятное — вполне возможно».

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Аналитики отмечают, что Кремль все активнее смещает фокус в сторону гибридных угроз. Контр-адмирал в отставке и директор американского исследовательского института «Фонд защиты демократий» Марк Монтгомери заявил, что военные эксперты фиксируют четкий вектор действий РФ.

«Они называют это „войной нового поколения“, которая представляет собой сочетание взрывов, атак беспилотников, глушение радиосвязи, кибератак, операций воздействия, дезинформации и даже миграции с оружием. Вероятность использования этого в определенном масштабе, чтобы попытаться отправить НАТО мощный сигнал сдерживания, чтобы прекратить поддержку Украины или еще более агрессивную атаку, растет. Я думаю, что есть обоснованное мнение, что это правда, и я рад, что разведка говорит об этом вслух».

По словам Монтгомери, сухопутный заход россиян на территорию Восточной Европы или Балтийских стран станет вероятным в случае прекращения активных боевых действий в Украине и снижения внимания европейских государств.

По последним данным Министерства обороны Британии, за первые семь месяцев текущего года количество военнослужащих Королевского флота для слежки за российскими военными кораблями и подводными лодками в британских водах выросло на 25% по сравнению с 2025 годом.

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Ужесточение контроля произошло после июньского инцидента в Ла-Манше, когда спецназовцы Королевской морской пехоты перехватили и поднялись на борт подсанкционного танкера «Smyrtos», принадлежавшего «теневому флоту». В общей сложности Лондон наложил санкции на более 500 российских судов «теневого флота».

Великобритания передаст Украине права на Stone Cloak

Украина должна получить от Великобритании права интеллектуальной собственности на систему радиоэлектронной борьбы Stone Cloak. Это позволит Украине самостоятельно производить эту технологию в больших масштабах.

Stone Cloak — это компактное устройство размером с планшет, которое устанавливается на беспилотник и создает «электронный плащ», усложняя или блокируя его обнаружение российскими системами.

Британское оборонное ведомство уже передало Украине тысячи таких устройств, и, по словам премьер-министра страны Энди Бернема, технология уже доказала свою эффективность на передовой.

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