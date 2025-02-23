РФ может допустить масштабную ядерную катастрофу: Иващенко о техническом состоянии ядерных объектов

Из-за плохого технического состояния ядерного оружия и объектов атомной энергетики, эксплуатируемых или обслуживаемых Россией, миру потенциально угрожает ядерная катастрофа.

Об этом рассказал руководитель Службы внешней разведки Олег Иващенко во время участия в форуме "Украина. Год 2025".

"Мы видим технические проблемы в обслуживании, а также в безопасности этого [ядерного – ред.] оружия. К сожалению, это касается не только военного атома, но и мирного атома. Примером может служить техническое состояние Ленинградской атомной станции, на которой в последнее время зафиксированы по крайней мере семь технических неполадок, которые потенциально могут повлечь за собой масштабную катастрофу", – сказал руководитель СВР.

По его словам, это касается и новых энергетических объектов, которые РФ эксплуатирует и создает в других странах. Как пример Олег Иващенко привел Белорусскую АЭС, где технические остановки и поломки чреваты ядерной катастрофой, что будет иметь последствия для всех стран восточноевропейского региона.

Напомним, у России нет необходимых компетенций для запуска ядерных ракет типа РС-28 "Сармат", которые президент РФ Владимир Путин обещал поставить на боевое дежурство. Еще с советских времен ими занимались украинские конструкторские бюро.

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