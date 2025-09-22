РФ может использовать Молдову для нападения на Одесщину: тревожное заявление главы страны

Выборы в Молдове: Россия подкупом и провокациями пытается захватить власть, — Санду / © ТСН.ua

Президент Молдовы Майя Санду в своем публичном обращении 22 сентября предупредила, что Россия пытается повлиять на воскресные парламентские выборы путем подкупа голосов, дезинформационных кампаний и насильственных провокаций.

Об этом пишет молдавское издание Newsmaker.

Санду подчеркнула, что в случае победы пророссийских сил Молдова может стать плацдармом для проникновения в Одесскую область.

«Кремль тратит сотни миллионов евро на то, чтобы купить сотни тысяч голосов на обоих берегах Днестра и за границей. (…) Если Россия получит контроль над Молдовой, последствия немедленно наступят, и они угрожают и нашей стране, и всему региону… Свобода передвижения может закончиться, а наша земля может стать плацдармом для проникновения в Одесскую область. Приднестровский регион будет дестабилизирован», — сказала президент Молдовы.

В то же время, по информации Радио Свобода, в Молдове задержали 74 граждан по делу о подготовке беспорядков.

Молдавские правоохранители обнаружили группу людей в возрасте от 19 до 45 лет, которые ездили в Сербию на обучение. Эти учения вели граждане РФ. Будущие провокаторы получали около 400 евро за каждую поездку. Среди прочего, российские инструкторы якобы учили, как нарушать границы полиции, сопротивляться правоохранителям, пользоваться резиновыми дубинками, наручниками и даже огнестрельным оружием в некоторых случаях.

Всего по уголовному делу фигурирует 111 человек. По результатам 250 обысков правоохранители изъяли паспорта, сим-карты, деньги, банковские карты иностранных государств, оружие, палатки. 74 человека были задержаны на 72 часа.

«Многие люди давали детальные отчеты: как они ездили в Сербию, об организаторах и инструкторах путешествий и тому подобное», — рассказал глава молдавской прокуратуры по борьбе с коррупцией Виктор Фуртуне.

Издание напоминает, что в течение сентября это уже не первая серия обысков по аналогичным делам. 8 сентября на севере Молодвы состоялось 60 обысков, были задержаны 15 человек, изъято около 3 миллионов леев (это почти 29 миллионов гривен) по делу о незаконном финансировании политических партий, подкупе избирателей и отмывании денег.

Ранее в Bloomberg рассказали, что Кремль активно готовится к вмешательству в выборы в Молдове. План предусматривает дезинформацию, подкуп и протесты.