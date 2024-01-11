РФ может напасть на одну из стран Балтии, чтобы показать неспособность НАТО быстро реагировать.

Когда именно Россия будет атаковать, только вопрос времени и силы этих стран и НАТО.

Россия стремится напасть на одну из стран НАТО, чтобы показать неспособность Североатлантического союза быстро реагировать. И этим государством может стать Эстония.

Об этом со ссылкой на собственные источники сказал дипломат, Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в США (2015-2019 гг.) Валерий Чалый в эфире телеканала "Эспрессо",

"По моему мнению, Путин очень хочет это сделать (совершить нападение на одно из государств Альянса — ред.) для того, чтобы показать НАТО несостоятельность быстрого реагирования", — сказал чалый.

По его словам, только сейчас НАТО меняет свою стратегию сдерживания на стратегию недопущения.

"Раньше у них был такой подход: если атакуют, например, какую-нибудь из балтийских стран, то тогда 48 часов или неделю эта страна ведет самооборону, а затем подтягиваются другие страны НАТО. Сначала силы быстрого реагирования, а потом уже НАТО. Теперь Литва, Латвия, Эстония задала вопрос ребром: посмотрите, что было в Украине, когда из Беларуси, России пошли на Киев, Бучу, Гостомель, Ирпень, Бородянку, Мощун, нет, мы так не хотим, мы страны, которые хотят, чтобы контингенты ваши уже были расположена. Поэтому Германия приняла решение о расположении немецкой бригады на территории Литвы, единственная проблема в том, что это только 2027 год", — рассказал эксперт.

Чалый одобрил действия стран Балтии, ведь, по его мнению, агрессивная Россия может напасть и раньше, когда Альянс не будет готов. И когда произойдет эта атака — только вопросы времени и силы этих стран и НАТО.

"Эта вероятность будет меняться, но она остается абсолютно реальной. Я только думаю, что скорее всего могут атаковать (это мое мнение, что не подкреплено оперативными планами) Эстонию. Там есть Нарва, российские эти все настроения и очень серьезная агентура сослана туда даже не со времен СССР, а сослана в последние десятилетия", — подытожил он.

Напомним, в декабре 2023 года Эстония завершила строительство 40-километрового забора вдоль границы с Россией, а также обвинила Россию в "гибридном нападении".

Ранее и Финляндия закрыла свои пункты пропуска после обвинений России в том, что страна помогает мигрантам пересечь их границу. Впоследствии два пункта пропуска снова открыли , но "они все еще опасаются, что Москва попытается использовать потоки мигрантов как оружие".

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