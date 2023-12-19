РФ может открыть второй фронт в Европе – главнокомандующий армией Бельгии спрогнозировал, какие страны под угрозой

Главнокомандующий армией Бельгии предупредил, какие страны окажутся под ударом, если Россия откроет второй фронт в Европе.

Главнокомандующий армией Бельгии Мишель Гофман говорит, что оккупационная армия России в будущем может открыть второй фронт в Европе, напав на Молдову или страны Балтии.

Об этом он рассказал в интервью VRT.

"Мы видим, что Россия перешла на военную экономику. Я думаю, что мы имеем право волноваться. Язык, используемый Кремлем и президентом Владимиром Путиным, всегда неоднозначен. Совершенно не исключено, что когда-то в будущем они могут открыть второй фронт. Или на юге, либо в Молдове, либо в странах Балтии", – заявил Гофман.

Он напомнил, что часть территории Молдовы (непризнанное Приднестровье – ред.) уже давно оккупирована россиянами.

Мишель Гофман также добавил, что хотя кажется, что Россия ослаблена войной в Украине, но это только временно.

"Россия в конце концов возродит свою военную машину и отстроит свои Вооруженные силы. Они уже показали, что имеют волю напасть на соседа. Мы должны убедиться, что у нас есть способность предотвратить повторение этого, и продемонстрировать волю, что мы готовы контратаковать, если это необходимо", — подчеркнул адмирал Мишель Гофман.

Напомним, Дуда созывает Совбез Польши из-за войны в Украине.

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