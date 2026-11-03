РФ может попытаться прорвать границу Польши в ближайшие дни: Варшава срочно взимает силы — ISW

Армия Польши / © Reuters

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Польша усиливает безопасность на границе с Россией на фоне предупреждений разведки о возможных диверсиях и росте количества российских взрывных операций в Европе. Среди потенциальных угроз называют даже попытки вооруженного пересечения границы.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

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По данным аналитиков, 1 ноября польские Силы территориальной обороны объявили о создании специального пограничного компонента, который будет контролировать ситуацию с безопасностью вдоль границы Польши с российской Калининградской областью.

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Разведка предупредила о возможных провокациях России

Как отмечает ISW, 2 ноября Украинский центр стратегических коммуникаций сообщил, что польские власти развернули дополнительные силы безопасности после предупреждений польской и союзной разведок.

По этим данным, Россия может совершить новые диверсионные операции в ближайшие дни. Среди возможных сценариев также рассматриваются попытки вооруженного пересечения российскими силами государственной границы Польши.

В то же время речь идет о потенциальных угрозах, о которых предупреждает разведка, а не о подтвержденных случаях вооруженного проникновения на польскую территорию.

Ужесточение охраны границы происходит на фоне сообщений об активизации российских диверсионных операций в европейских странах.

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Польша готовится к возможным атакам России.

Ранее Financial Times сообщало, что российская угроза все ощутимее изменяет повседневную жизнь поляков. В приграничных регионах жители привыкают к сиренам, военным самолетам и экстренным сообщениям. В частности, в сентябре аэропорт Люблина шесть раз приостанавливал гражданские рейсы из-за работы военной авиации.

На фоне угроз Польша усиливает противовоздушную оборону и готовит укрытие. В Люблине планируют модернизировать 101 защитную постройку, а систему сирен расширить на весь город. В то же время укрытия, рассчитанные на мощные ракетные удары, способны принять только 38 тысяч жителей.

Кроме того, вблизи аэропорта Люблина планируют развернуть батареи Patriot и создать дополнительные военные подразделения по борьбе с дронами.

Польша также реализует оборонный проект "Восточный щит" стоимостью 2,3 млрд евро, который предусматривает обустройство заграждений вдоль 700 км восточной границы. Еще 3,5 млрд евро планируется потратить на систему противодействия беспилотникам из 18 мобильных батарей.

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