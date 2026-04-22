Приапоры НАТО и РФ

В случае военной агрессии вблизи Сувальского коридора Россия может потерять контроль над Калининградской областью, а также понести серьезные потери в Балтийском регионе.

Об этом в эфире Киев 24 заявил Вайдотас Малионис, полковник запаса и член Ассоциации полковников Литвы.

Говоря о Сувальском коридоре, он подчеркнул, что «если НАТО активизируется, если начнется агрессия, какие-то военные действия, очень легко полностью закрыть Калининградскую область».

«Она маленькая, и Россия может сразу потерять Калининградскую область. И, конечно, Балтийский флот будет потерян», — подчеркнул Малионис.

В то же время, по его словам, для России такой сценарий крайне рискован, ведь фактически будет означать открытие второго фронта.

«А Украина обязательно использует это в свою пользу. Потому что для вас откроется окно возможностей поскорее забрать свои территории назад и легче», — отметил полковник запаса.

Ранее в Европе прошли военные учения, во время которых смоделировали сценарий, по которому Россия могла использовать гуманитарный кризис в Калининграде как повод для вторжения в Сувальский коридор в октябре 2026 года.

В частности, по условиям учений Польша провела мобилизацию, однако не пересекла границу с Литвой. Отчасти это объяснялось тем, что Россия могла бы расценить такие действия как попытку заблокировать Калининградскую гуманитарную помощь.

Ранее сообщалось, что бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что диктатору Путину не выгодно реализовывать сценарии в стиле «Нарвской народной республики» в Европе.

Мы ранее информировали, что диктатор Путин может использовать момент, чтобы проверить действенность 5 статьи НАТО.