РФ может ударить по подстанциям АЭС: Сибига бьет тревогу и предупреждает мир о катастрофе
Министр иностранных дел просит МАГАТЭ вмешаться из-за планов РФ атаковать энергообъекты АЭС.
Министр иностранных дел Андрей Сибига призвал МАГАТЭ и международное сообщество заставить Россию отказаться от намерений бить по подстанциям, питающим украинские АЭС.
Об этом Сибига написал в соцсети Х.
Он напомнил, что, согласно данным украинской разведки, Россия планирует опасные удары по питающим украинские атомные электростанции подстанциям.
«Москва не знает предела в своей геноцидной цели лишить украинцев электроэнергии во время морозной зимы. Мы делимся соответствующими данными с партнерами, предупреждая о потенциально катастрофических последствиях», — предупредил глава МИД.
Сибига призвал МАГАТЭ и основные мировые государства, которые ценят ядерную безопасность, заставить Москву отказаться от таких безрассудных планов.
Ранее в ГУР предупредили, что Россия рассматривает варианты удара по подстанциям АЭС Украины.