РФ может задействовать свой теневой флот для военных перевозок, и США должны действовать – Politico

Если бы Россия или ее друзья решили начать новый военный конфликт, они могли бы сейчас задействовать теневой флот.

Россия могла использовать корабли своего теневого флота не только для транспортировки нефти, но и для стратегических морских перевозок: военного снаряжения – от танков до топлива. В этом контексте первоочередная задача США – установить собственные стратегические морские перевозки.

Об этом статье для Politico пишет постоянная колумнистка, старшая научная сотрудница Атлантического совета Элизабет Броу.

Автор публикации отметила, что после российского вторжения в Украину в 2022 году теневой флот "раздулся". В его состав входят суда, работающие вне официального мира судоходства, и он создает риск для судов, работающих легально, прибрежных государств и морской среды. Однако это также создает дополнительную угрозу для членов НАТО.

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Россия может использовать огромный флот для стратегических морских перевозок. Еще до того, как в декабре 2022 года западные правительства установили ограничение цены на российскую нефть в 60 дол. за баррель, западные морские страховые компании справедливо предполагали, что такой шаг состоится. Страховые компании, доминирующие в страховании защиты судоходства и возмещения (P&I), начали отменять страховые покрытия танкеров, перевозящих российскую нефть, еще до объявления ограничения. Затем, когда это ограничение было введено, страховым компаниям пришлось полностью прекратить покрытие, поскольку они связаны законами своих стран.

Западные судоходные компании также были связаны ограничением цены. И большинство судоходных компаний, расположенных в других местах, также перестали транспортировать подсанкционную российскую нефть, поскольку это означало бы отплыв без должного страхования от несчастных случаев.

Все это имело целью уменьшить важные доходы России от нефти и, возможно, убедить Москву прекратить войну против Украины. В то же время ограничение цен на нефть привело к стремительному росту теневого флота.

Эти теневые суда, также известные как темные или призрачные суда, принадлежат непрозрачным компаниям, не имеющим P&I-страхования, которые курсируют под флагами Габона и других стран, имеющих минимальный или вовсе отсутствующий опыт в морском судоходстве. До введения ограничения цен и других санкций теневой флот состоял из нескольких сотен судов, которые перевозили подсанкционные товары в Иран, Венесуэлу, Северную Корею и из них. Но вдруг Россия оказалась чрезвычайно зависимой от теневого флота, и это означало, что многие официально работающие судовладельцы внезапно заинтересовались продажей РФ устаревших кораблей.

Армада росла очень быстро. Хотя теневые суда по определению трудно идентифицировать, сейчас оценивается, что этот флот составляет 17% мирового флота нефтеналивных танкеров, тогда как большое количество других танкеров и грузовых судов теперь также является его частью.

РФ могла бы задействовать теневой флот в случае начала нового военного конфликта

Как отметила автор, то есть владельцы более 1000 торговых судов приняли сторону России. Теневые собственники, прячущиеся за фирменными компаниями в укромных местах, могут и не поддерживать Кремль политически, но они воспользовались бизнес-возможностью. И эти владельцы и суда вполне могли бы помочь Кремлю и другими способами. В частности, Кремль мог бы использовать эти корабли для стратегических морских переправок.

"Стратегические морские перевозки — это одно из тех незаменимых военных действий, которые происходят далеко от глаз общественности: коммерческие суда перевозят снаряжение, необходимое армиям, от танков до топлива. И если бы Россия или ее друзья решили начать новый военный конфликт, они могли бы сейчас задействовать теневой флот", – отмечается в статье.

"Я подхватываю дискуссии в отрасли, указывающие на то, что даже если бы санкции были отменены сегодня, не все корабли [теневого флота] вернутся к коммерческой торговле. Некоторые непригодны; некоторые работают в условиях очень низких затрат", – сказал гендиректор страховой компании Norwegian maritime war-risk Свейн Рингбакен.

Действительно, многие теневые суда навсегда потеряны для официального сектора судоходства.

"Эти суда уже неофициально обслуживают Россию и другие страны, которые полагаются на теневой флот. Тот факт, что темный флот доступен этим странам в мирное время, означает, что он также может быть доступен, когда ситуация станет менее мирной", — отметил Рингбакен.

Морские возможности Америки находятся в ужасном состоянии

Это важно не только потому, что России может понадобиться стратегический морской транспорт, но и потому, что морские возможности Америки находятся в ужасающем состоянии. С первых лет холодной войны система стратегических морских перевозок включала в себя корабли и моряков, нанятых морским командованием Пентагона, а также корабли и моряков, организованных гражданской морской администрацией и нанятых в частном секторе. Хотя эта система в основном хорошо функционировала в тот период, впоследствии для нее наступили более тяжелые времена.

На сегодняшний день 17 из 44 кораблей, находящихся в транспортном управлении Транспортного командования США, включая Морское транспортное командование, имеют возраст 50 лет или старше. В то же время Морская администрация имеет 92 корабля – меньшинство из количества в 2277 в 1950-х годах. И все же более 90% военного оборудования США доставляется в Европу морем.

Сектор судоходства Америки также не может существенно помочь, поскольку он небольшой и разгруженный. По данным Конференции ООН по торговле и развитию, 3531 торговое судно (3,4% от общего количества в мире) сейчас плавает под флагом США. Россия, со своей стороны, имеет 2910 торговых судов, плавающих под ее флагом, но благодаря теневому флоту в распоряжении РФ могут быть еще сотни. Конечно, Габон и другие подобные страны могут быть не в восторге от этого, но если бы они сняли флаг со своих судов, другие страны просто вмешались бы.

Автор статьи отмечает, что первоочередной задачей Америки в этом вопросе, несомненно, должно быть установление собственных стратегических морских перевозок – особенно потому, что сейчас она должна планировать перспективу вооруженного конфликта не только с Россией, но и с Китаем, имеющим 5997 торговых судов под своим флагом и 842 под флагом Гонконга. (Подсказка: несколько европейских союзников имеют возможности помочь США, когда дело доходит до стратегических морских перевозок.) Но почти так же важно убедиться, что теневой флот не удваивается в качестве российских стратегических морских перевозках.

Отмечается, что сейчас было бы удачное время сообщить экипажам и владельцам темных судов, что хотя помощь российской подсанкционной торговле может показаться разумной идеей, поддержка российских военных будет ужасной.

Кстати, в ГУР Минобороны Украины установили суда, которые Россия использует для экспорта подсанкционной нефти.

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