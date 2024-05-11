РФ может захватить еще одну область: какие планы "вынашивает" Путин в отношении Украины и других стран

Украина может быстро потерять целую область, если враг прорвет текущую оборону ВСУ, но это не означает поражения. А вот после Украины Путин может напасть и на другие страны.

Какие именно, какие еще планы вынашивает Путин, какая ситуация в целом на фронте и когда в конце концов может закончиться война — смотрите в эксклюзиве TSN.ua.

Путин поставил своим оркам цель — до 9 мая, несмотря ни на что, захватить важный для ВСУ город на Донбассе. Речь идет о небольшом райцентре Времен Яр. Он рядом с Бахмутом, а главное – этот город является стратегической высотой, с которой будет легче вести дальнейшее наступление дальше и вглубь Донбасса: на Константиновку, Дружковку, Краматорск, Славянск.

Бои во времена Яр продолжаются

В ВСУ знали и рассказали первыми об этом плане врага и пообещали, что россиянам город так быстро взять не удастся — ВСУ будут держать его, пока будет хватать сил, заявили там. Несмотря на упорные бои вокруг, город держится и дальше.

Но именно ситуация в Донбассе — сейчас самая проблемная для ВСУ. В интервью корреспондентке ТСН Наталии Нагорной руководитель одного из крупнейших благотворительных фондов Украины "Вернись живым" Тарас Чмут поделился своим прогнозом ситуации на фронте. Там настолько сложно, что волонтер предполагает, что рашисты могут прорвать оборону ВСУ, а Украина теоретически может потерять всю Донецкую область. Впрочем, это не будет равно поражению Украины в войне.

Думать и оценивать ситуацию рационально, а не эмоционально. Впоследствии Тарас Чмут объяснил, что имеет в виду. По его словам, давать оценку, нужно ли держать какую-нибудь посадку на фронте, имеют военные, а не комментаторы в Сети.

В середине апреля 2024 года Украина радовалась такой долгожданной американской помощи. Пока медлили конгрессмены — Украина из-за нехватки обещанных мерой боеприпасов и техники потеряла территории, в том числе Авдеевку, которую признали сами же американцы. Теперь эта проблема должна решиться – Вашингтон уже начал процесс передачи Украине оружия и других пособий на 61 миллиард долларов США – именно эту сумму предусмотрел Конгресс. Чмут же смотрит на это с холодной головой. Помощи действительно хватит на 2024 год.

Инсайд от Чмута

А вот эту информацию от Чмута можно смело назвать громким инсайдом. Волонтер назвал сумму, которую только его фонд вложил в контрнаступление 2023 года, а также дал ему свою профессиональную оценку. Спойлер, вы поймете, насколько подобные операции крайне трудны и почему о новом наступлении в ближайшем будущем вряд ли идет речь.

По словам военных, от Харькова до Херсона сложно найти подай одно тихое место. Враг интенсивно атакует и бьет всем, что имеет по всей 1000 километровой линии столкновения, как и ВСУ. Но главным направлением остается Донетчина: Времен Яр и Авдеевское направление и Харьковщина – Купянск.

Недавно о попытке прорвать оборону ВСУ в районе Авдеевки и продвинуться в город Покровск сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Но это не единственные планы, которые вынашивает Путин. Едва ли не впервые на полном серьезе забили тревогу в одной из разведок стран, также граничащей с РФ. Польские контрразведчики зафиксировали готовность рашистов пойти войной на одну из стран Балтии. О Таллинне, Риге или Вильнюсе за 3 дня речь не идет.

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Но у Путина другой козырь в рукаве, который уже срабатывал в Молдове в начале 90-х, в Грузии в конце двухтысячных и в Украине в 2014-м — гибридная война. Глава польской контрразведки Ярослав Строжик сделал шокирующее заявление.

Единственное, что сейчас останавливает Путина от открытия второго фронта — это позиция Запада. Он пока не понимает, как отреагирует на такую его дерзость НАТО. Напомним, что ранее немецкое издание Bild со ссылкой на данные одной из европейских разведок писало, что вероятным планом Путина является нападение на одну из стран Балтии: Литву, Латвию или Эстонию в конце 2024 или начале 2025 года. Именно тогда в США будет самый разгар выборов и, возможно, процесс передачи президентских полномочий. По расчету Путина вынужденная слабость в принятии решений в США обезоружит других союзников НАТО.

Еще в середине января 2024 г. аналитики Института изучения войны заметили, что Путин создает информационные условия для будущей эскалации в этом регионе. Его лживые муртады и пропагандисты все чаще обсуждают языковой вопрос в бывших советских республиках Балтии, все громче обвиняет Вильнюс, Таллин и Ригу в воображаемой русофобии, враждебности к РФ.

И еще один любопытный факт. 3 мая ФСБ заявила, что задержала очередных "украинских диверсантов", но есть одно "но". По их словам, тренировались и проходили подготовку диверсанты в Литве. И это далеко не первый подобный случай. Вполне можно предположить, что так Путин и его силовики прививают рашистам ненависть и к этим соседям.

Казахстан в опасности

Следовало бы серьезно напрячься и другим соседям России. Под прицелом РФ – Казахстан. Стоит сказать, что эта страна является союзником России в рамках оборонного союза – такого НАТО на минималках Организации договора о коллективной безопасности – ОДКБ. Именно в рамках этой организации Россия помогла новой казахстанской элите во главе с действующим президентом Касим-Жомартом Такаевым возглавить страну вместо ее пожизненного лидера Нурсултана Назарбаева и под силой: автоматными очередями, бронетранспортерами и дубинками под шумок подавить митингующих. Это было в январе 2022 года.

Но с самого начала полномасштабки Казахстан несколько отстранился от Путина и даже был замечен в помощи Украине, конечно, через посредничество с США. Ранее издание Kyiv Post сообщило, что США приобрели у Казахстана 81 боевой самолет советских времен с возможностью их потенциального использования в Украине. Такие самолеты могли бы служить источником запасных частей или быть стратегически развернутым как приманка на аэродромах. Официально в Казахстане этот факт отрицали.

Последнее предупреждение для Астаны

А у РФ это вызвало настоящий взрыв в мозгах пропагандистов. Они начали угрожать Казахстану и снова заговорили об "исконно русском" Северном Казахстане. Но сигналы звучали и раньше. Вот это аудио еще в начале апреля появилось в телеграмм-канале "ВЧК-ОГПУ", известном своими инсайдами из властных кругов в РФ. О нападении на Астану заговорили в Госдуме.

Напомним, президент России Владимир Путин поздравил жителей захваченных территорий Донбасса и Луганщины с 10-летием "образования республик", а на самом деле – с десятым годом оккупации.

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