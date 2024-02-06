РФ начала новую гибридную войну против Грузии: президент Зурабишвили озвучила угрозы

Страна-агрессорка РФ начала гибридную новую войну против Грузии. Для этого она использует все инструменты.

Соответствующее заявление сделала президент Грузии Саломе Зурабишвили, передает " Эхо Кавказа".

Зурабишвили подчеркнула, что Грузия предстала перед новым вызовом 2024 года.

"Россия не смогла сломить Украину, более того, она не смогла взорвать единство и солидарность Европы и даже укрепила ее. Несмотря на неудачу или из-за нее, Россия начала новую гибридную войну (войну без войны) против Грузии, для которой она использует все формы и оружие", — отметила Зурабишвили.

Также читайте Путин наградил Володина очередным орденом: как это влияет на разрушительные процессы в РФ

РФ продолжает создавать угрозу стратегической перспективе Черного моря.

"План России по превращению Очамчирского порта в военную базу ставит целью перенесение противостояния на Черное море", — добавила она.

РФ усиливает аннексию

В то же время, на линии оккупации продолжаются постоянные запугивания, преследования, похищения и убийства местных жителей.

Грузия рассматривает Абхазию и Южную Осетию как территории, оккупированные РФ. Парламент страны решил не рассматривать проект резолюции, осуждающий планы россиян построить базу Черноморского флота в оккупированной Абхазии.

Так же президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что страна-агрессорка Россия была врагом ее страны на протяжении веков. Впрочем, не все осознают это даже сейчас.

Читайте также: