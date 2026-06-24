РФ начала прятать стратегическую авиацию: на аэродроме "Энгельс" строят 17 ангаров

На аэродроме «Энгельс» строят защитные ангары / Фото: PLANET LABS

Реклама

На военном аэродроме «Энгельс» в Саратовской области РФ развернули масштабные строительные работы по возведению защитных сооружений для самолетов дальней авиации. Об этом свидетельствуют свежие спутниковые снимки от Planet Labs, попавшие в руки журналистов The War Zone.

Об этом пишет Times of India.

В России строят защитные сооружения для самолетов

По состоянию на 20 июня на объекте продолжается строительство не менее 17 крупных ангаров-укрытий. Аэродром «Энгельс», расположенный на берегу Волги, является ключевым стратегическим объектом РФ. Именно из него вылетает большинство истребителей, которые терроризируют украинские города.

Реклама

В течение десятилетий, как во времена Холодной войны, так и в постсоветский период, Москва принципиально держала свою стратегическую авиацию на открытых площадках. Такая практика была обусловлена требованиями международных соглашений о прозрачности и контроле над вооружениями между США и СССР.

Согласно Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений, подписанному в 1991 году, стороны обязались не применять меры маскировки и сокрытия, которые могли бы усложнить верификацию количества техники.

Поэтому стратегические бомбардировщики, в отличие от более легкой тактической авиации, всегда находились на открытых площадках. Но появление у Украины дальнобойных дронов существенно усложнило россиянам ситуацию. У России постепенно не остается безопасного тыла, так что истребители могут быть уничтожены дронами или ракетами в любой момент.

Уязвимость аэродромов четко продемонстрировала спецоперация «Паутина», проведенная СБУ 1 июня 2025 года. Тогда дроны, тайно доставленные на территорию РФ, нанесли удары по нескольким базам дальней авиации. Спутниковые снимки, зафиксированные после атаки, подтвердили серьезные повреждения ряда бортов, в том числе ракетоносителей Ту-95МС.

Реклама

По информации аналитического центра Global Military, на балансе армии РФ находится ограниченное количество таких самолетов: примерно 47 единиц Ту-95МС, 55 единиц Ту-22МЗ и всего 18 единиц Ту-160.

Модификации Ту-95МС и Ту-22МЗ — это наследие советского оборонного комплекса. Их серийное производство давно прекратилось, поэтому каждая потеря для россиян необратима. Россия способна производить только новые Ту-160, но этот процесс длится годами.

Для РФ сохранение остатков парка стратегической авиации превратилось в первоочередную потребность. Так что строительство защитных ангаров свидетельствует об изменении всей концепции стратегического сдерживания.

Украина «пробивает» тылы вглубь РФ — последние новости:

Напомним, в Кремле уже не скрывают тревоги из-за беспрецедентных атак Украины по Москве. По словам представителя МИД РФ Родиона Мельника, на прошлой неделе основной удар приняли юго-восток Москвы и Подмосковье.

Реклама

Кроме того, представитель страны-агрессора упомянул и об ударах по объектам оккупантов в Крыму. Он пожаловался, что Киев продолжает расширять географию массированных обстрелов российских регионов.

Согласно свежему отчету Института изучения войны, Силы обороны Украины значительно расширили радиус и плотность ударов по позициям оккупантов. В мае и июне 2026 года ВСУ существенно увеличили глубину атак по тыловым объектам врага, поразив не менее 500 военных автомобилей.

При этом фокус массированных обстрелов сместился на запад — в сторону оккупированной Херсонской области и Крыма, параллельно с системным обжигом ближних тылов Донецкой области.

Активно развивается кампания дальнобойных ударов по нефтяной инфраструктуре и аэродромам на территории РФ: в апреле было совершено 18 таких атак, в мае — 33, а в июне — уже 28. Кроме этого, новейшие украинские дроны Fire Point уже успешно поразили цели на расстоянии до 2070 километров.

Реклама

Новости партнеров