РФ потеряла авиацию / © Associated Press

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После украинской спецоперации «Паутина» Россия перегнала уцелевшие самолеты подальше от Украины. Один из стратегических ракетоносцев загнали на Чукотку — на максимальное расстояние от Украины.

Об этом пишет военно-аналитический портал Defense Express.

Аналитики обратили внимание на свежие спутниковые снимки военной авиабазы и по совместительству гражданского аэропорта Анадырь на Чукотке. На публично доступном снимке спутника Sentenel от ESA за 4 июня видно, что на военной части аэродрома появился большой самолет.

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Хотя разрешение снимка оставляет желать лучшего, объект все же удалось идентифицировать как стратегический ракетоносец Ту-160. Его определили по размаху крыла в 55,7 метра и характерной форме фюзеляжа.

Как отмечают аналитики, еще в последние месяцы россияне не использовали эту авиабазу для парковки стратегических ракетоносцев. Даже 2 июня, на следующий день после операции «Паутина», Ту-160 там еще не было.

В Defense Express связывают появление самолета на этой авиабазе с украинскими ударами по аэродромам стратегической авиации РФ.

«Авиабаза „Анадырь“ находится в 6,6 тысячах километров от Украины и всего 500 от США, но доехать туда станет возможным лишь где-то ближе к 30-м годам XXIII века», — пишут эксперты.

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Они отмечают, что на этой авиабазе самолет защищен от диверсий даже не столько максимальным расстоянием от Украины, сколько отсутствием автомобильных дорог, объединяющих город Анадырь с остальной российской территории. А значит, фура с украинскими дронами туда просто не доедет. Этот город полностью зависит от морского и авиационного снабжения.

Напомним, спецоперация СБУ под кодовым названием «Паутина» повлекла за собой мощный резонанс как в военном, так и в дипломатическом измерениях.

Предварительно известно о поражении более 40 самолетов, среди которых стратегические бомбардировщики Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-160 и самолеты-разведчики А-50У на пяти военных аэродромах РФ: «Белая», «Дягилево», «Оленья», «Иваново» и «Иваново».

Это 34% стратегических носителей крылатых ракет на основных аэродромах базирования РФ.

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По данным СБУ, ориентировочная стоимость стратегической авиации врага, пораженная в результате спецоперации «Паутина», 7 млрд долларов США.