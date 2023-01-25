"РФ надо ударить по Германии": пропагандист Соловьев устроил истерику с угрозами Берлину

Российский топ-пропагандист Владимир Соловьев после решения Германии отправить Украине танки Leopard 2 в яростной истерии заявил, что "Москве следует ударить по ФРГ".

Соответствующее видео с заявлением Соловьева опубликовал Фрэнсис Скарр из BBC.

Услышав новость о том, что США и Германия наконец-то готовы отправить танки Украине после недель размышлений по этому вопросу, российские пропагандистские СМИ отреагировали яростно.

Также читайте Виллу пропагандиста Соловьева подожгли в Италии

Так, известный путинист Владимир Соловьев в истерике призвал Кремль в ответ бомбить Германию. Топ-пропагандист РФ Соловьев, в риторике Кремля, заявил, что немцы должны "знать, каких новых нацистских лидеров они воспитали и привели к власти".

Кроме того, Соловьев назвал лидеров европейских стран "нацистскими отбросами".

Ожидается, что Белый дом объявит решение отправить Украине 30 танков Abrams M1 уже сегодня, 25 января. Также в ближайшее время решение о Leopard 2 примет канцлер Германии Олаф Шольц. Предполагается, что он отправит в Украину минимум 14 танков Leopard 2.

Это означает, что предоставление танков будет разрешено из других стран, использующих немецкие танки.

Напомним, после того, как канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Запад не должен дать Москве выиграть войну, пропагандист России Владимир Соловьев истерически высказался, мол, российские войска нужно ввести в Берлин и Париж. Ему также померещилось, что после Второй мировой войны "американцы оккупировали часть Европы".

Тем временем ДБР объявит кремлевского пропагандиста Соловьева в международный розыск.

Читайте также: