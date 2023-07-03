РФ "накачивает" Индию своей нефтью за китайские юани: какие причины и последствия

Рост платежей в юанях дал толчок усилиям Пекина по интернационализации своей валюты, которая вытесняет доллар.

Нефтеперерабатывающие компании Индии стали платить за некоторые поставки российской нефти в китайских юанях.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

Санкции Запада, наложенные на Россию после полномасштабного вторжения в Украину, изменили ситуацию на нефтяном рынке. Теперь основными покупателями российской нефти являются Индия и Китай. Причем Индия стала самым крупным покупателем российской нефти, доставляемой по морю, даже несмотря на то, что страна все еще рассматривает различные варианты расчетов за нефтяные поставки в условиях меняющихся санкций.

РФ и Китай хотят устранить гегемонию доллара

Доллар США долгое время был основной мировой нефтяной валютой, в том числе для закупок Индией. Но поскольку из-за санкций стало трудно рассчитываться в долларах и евро, в российском экспорте углеводородов все большую роль начинает играть юань.

Китай также перешел на юани для большей части импорта энергоносителей из России, которая обогнала Саудовскую Аравию и стала крупнейшим поставщиком сырой нефти в КНР в I квартале этого года.

"Некоторые нефтеперерабатывающие заводы платят в других валютах, таких как юани, если банки не желают проводить торговые операции в долларах", – сказал источник издания в индийском правительстве.

Рост платежей в юанях дал толчок усилиям Пекина по интернационализации своей валюты, поскольку китайские банки пропагандируют ее использование специально для торговли российской нефтью.

Не юанем единым

Источники издания сообщают, что индийские нефтепереработчики также произвели некоторые недолларовые платежи за российскую нефть в дирхамах Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

"Прежде всего предпочтение отдается оплате в долларах, но нефтепереработчики иногда рассчитываются другими валютами, такими как дирхамы и юани, когда их об этом просят продавцы", — сказал источник в индийском правительстве.

Министерства нефти и финансов Индии, которые ранее пытались убедить Россию принимать рупии для расчетов за нефть, не ответили на запросы журналистов о комментариях.

Ранее Индия не хотела использовать юани из-за политических разногласий с КНР

В марте агентство Reuters сообщало, что Индия попросила банки и трейдеров не использовать юань для оплаты российского импорта из-за давних политических разногласий с Китаем. Пока неясно, отражают ли недавние покупки изменение этой точки зрения.

Рекордные закупки

Импорт Индии из России вырос в мае до рекордного уровня. Российская нефть занимает 40% общего объема нефтяных поставок в Индию по сравнению с 16,5% годом ранее, что привело к снижению закупок страны в Ираке и Саудовской Аравии.

В издании Bloomberg добавляют, что поставки российской нефти в Индию бьют рекорды десять месяцев подряд. Импорт российской нефти Индией установил еще один рекорд в прошлом месяце.

По итогам июня 2023 года Индия увеличила импорт нефти из России до рекордных 2,2 млн баррелей в сутки. При этом в последний месяц весны этот показатель был на уровне 1,96 млн баррелей в сутки.

Ранее в издании Reuters писали, что Китай резко потерял интерес к российской нефти.

Напомним, что Россия по-прежнему продает свою нефть и газ на внешнем рынке. Но страдает от снижения доходов, ведь для того, чтобы эти страны покупали российскую нефть, РФ предоставляет им огромные скидки.

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