ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
676
Время на прочтение
2 мин

РФ накрыли взрывы: "добрые" дроны атаковали сразу несколько областей, начались масштабные пожары (видео)

В Волгограде после «прилетов» горит НПЗ «Лукойл-Волгограднефтепереработка», который ранее уже неоднократно атаковали дроны и ракеты.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Волгоград в огне

Волгоград в огне

В ночь на пятницу, 13 ноября, беспилотники атаковали Волгоградский нефтеперерабатывающий завод (ООО ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка). На месте удара начался масштабный пожар.

Об этом сообщает российское издание Astra.

По данным издания, до этого местные жители сообщали о многочисленных взрывах и работе местных сил ПВО.

Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подтвердил атаку беспилотников и сообщил о «локальных возгораниях на предприятии в южной промышленной зоне Волгограда». В то же время он не уточнил, о каком именно объекте идет речь.

Кроме того, Ростов-на-Дону и Ростовская область также подверглись атакам. В результате ударов в регионе возникли пожары: в самом Ростове занялось производственное помещение, а в Аксайском районе — складское здание площадью 1500 квадратных метров.

Атаку подтвердил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. По его словам, в Ростове повреждено производственное помещение в Советском районе. Там произошла вспышка на площади около 20 квадратных метров.

Что известно о Волгоградском НПЗ

Волгоградский НПЗ (ООО «ЛУКойл-Волгограднефтепереработка») считается одним из крупнейших предприятий нефтеперерабатывающей промышленности России. Завод входит в состав нефтяного гиганта «ЛУКойл».

Согласно данным из открытых источников, Волгоградский НПЗ имеет мощности переработки около 14-15,7 миллиона тонн нефти в год. Этот размер составляет около 5% от мощностей всех российских нефтеперерабатывающих заводов.

Предприятие производит бензин, дизельное, авиационное топливо и другие нефтепродукты, а также играет немаловажную роль для российской экономики и обеспечения потребностей армии РФ.

Напомним, украинские военные в третий раз нанесли удар по Омскому нефтеперерабатывающему заводу в России. Чтобы достичь целей, беспилотники сил специальных операций преодолели почти 3000 километров.

Предприятие является крупнейшим НПЗ России и относится к структуре «Газпром нефти». Ежегодно там перерабатывается более 21 миллиона тонн нефти. Завод выпускает бензин, дизельное и авиационное горючее, а также нефтехимическую продукцию.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie