РФ накрыли взрывы: "добрые" дроны атаковали сразу несколько областей, начались масштабные пожары (видео)

Волгоград в огне

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В ночь на пятницу, 13 ноября, беспилотники атаковали Волгоградский нефтеперерабатывающий завод (ООО ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка). На месте удара начался масштабный пожар.

Об этом сообщает российское издание Astra.

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По данным издания, до этого местные жители сообщали о многочисленных взрывах и работе местных сил ПВО.

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Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подтвердил атаку беспилотников и сообщил о «локальных возгораниях на предприятии в южной промышленной зоне Волгограда». В то же время он не уточнил, о каком именно объекте идет речь.

Кроме того, Ростов-на-Дону и Ростовская область также подверглись атакам. В результате ударов в регионе возникли пожары: в самом Ростове занялось производственное помещение, а в Аксайском районе — складское здание площадью 1500 квадратных метров.

Атаку подтвердил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. По его словам, в Ростове повреждено производственное помещение в Советском районе. Там произошла вспышка на площади около 20 квадратных метров.

Что известно о Волгоградском НПЗ

Волгоградский НПЗ (ООО «ЛУКойл-Волгограднефтепереработка») считается одним из крупнейших предприятий нефтеперерабатывающей промышленности России. Завод входит в состав нефтяного гиганта «ЛУКойл».

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Согласно данным из открытых источников, Волгоградский НПЗ имеет мощности переработки около 14-15,7 миллиона тонн нефти в год. Этот размер составляет около 5% от мощностей всех российских нефтеперерабатывающих заводов.

Предприятие производит бензин, дизельное, авиационное топливо и другие нефтепродукты, а также играет немаловажную роль для российской экономики и обеспечения потребностей армии РФ.

Напомним, украинские военные в третий раз нанесли удар по Омскому нефтеперерабатывающему заводу в России. Чтобы достичь целей, беспилотники сил специальных операций преодолели почти 3000 километров.

Предприятие является крупнейшим НПЗ России и относится к структуре «Газпром нефти». Ежегодно там перерабатывается более 21 миллиона тонн нефти. Завод выпускает бензин, дизельное и авиационное горючее, а также нефтехимическую продукцию.

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Дата публикации 07:28, 13.11.26 Количество просмотров 14 В РФ горит один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов - видео

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