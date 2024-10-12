РФ напала с угрозами на другую страну: запугивает "неизбежными адекватными контрмерами"

Общие учения японских и американских военных должны начаться в конце октября.

Россия угрожает Токио "неизбежными адекватными контрмерами" из-за того, что Япония и США запланировали совместные военные учения в конце октября.

Об этом заявили в Министерстве иностранных дел РФ.

"11 октября посольству Японии в России был заявлен решительный протест в связи с объявленными планами Токио по проведению в конце октября-начале ноября совместных с США военных учений на территории Японии, в том числе районов Хоккайдо, находящихся в непосредственной близости от границ Российской Федерации", – говорится в заявлении МИД.

Там добавили, что "японская сторона указывала на категорическую неприемлемость подобной практики, масштабы которой с каждым годом расширяются, в частности из-за привлечения к маневрам нерегиональных государств-членов НАТО".

В российском МИД заявили, что посла Японии в РФ предупредили "о неизбежных адекватных контрмерах".

"Посольству Японии вынесено предупреждение о неизбежных адекватных контрмерах по укреплению обороноспособности и защите суверенитета Российской Федерации, а также о неуместности любых попыток японской стороны выражать свою "обеспокоенность" по поводу наших ответных действий", — заявили недовольно во внешне-дипломатическом ведомстве.

Напомним, ранее посол Украины в Японии Сергей Корсунский предупредил о новой войне в мире.

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