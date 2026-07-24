- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 367
- Время на прочтение
- 1 мин
РФ нашла оправдание удара по Киевщине: циничное заявление Минобороны
После удара по Киевщине Минобороны РФ сделало циничное заявление.
Министерство обороны РФ обнародовало циничное заявление по поводу воздушного удара по выставке оружия в Киевской области, пытаясь оправдать очередную атаку.
Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.
РФ атаковала Киевщину — что заявили в Кремле
В частности, россияне утверждают, что нанесли «групповой удар» по объекту в пригороде Киева. Свой удар в Кремле цинично оправдывают тем, что на мероприятии якобы демонстрировали БПЛА, которые используются для ударов по гражданским объектам России.
В своем заявлении российское ведомство также утверждает, что в момент удара на площадке якобы были украинские разработчики дронов, представители Командования Сил беспилотных систем ВСУ и сотрудники спецслужб.
РФ атаковала Киевщину — последние новости
Напомним, днем 24 июля российская армия ударила по полигону в Киевской области. Там прошла выставка вооружения. По предварительным данным, по меньшей мере 10 человек погибли, около 100 ранены.
В Генштабе заявили, что обстрелянный комплекс в Киевской области не принадлежит Силам обороны.
А Юрий Игнат добавил, что в Киевской области удар пришелся на частный спорткомплекс, не связанный с ВСУ.