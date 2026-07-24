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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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РФ нашла оправдание удара по Киевщине: циничное заявление Минобороны

После удара по Киевщине Минобороны РФ сделало циничное заявление.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Кремль

Кремль / © Associated Press

Министерство обороны РФ обнародовало циничное заявление по поводу воздушного удара по выставке оружия в Киевской области, пытаясь оправдать очередную атаку.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

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В частности, россияне утверждают, что нанесли «групповой удар» по объекту в пригороде Киева. Свой удар в Кремле цинично оправдывают тем, что на мероприятии якобы демонстрировали БПЛА, которые используются для ударов по гражданским объектам России.

В своем заявлении российское ведомство также утверждает, что в момент удара на площадке якобы были украинские разработчики дронов, представители Командования Сил беспилотных систем ВСУ и сотрудники спецслужб.

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Напомним, днем 24 июля российская армия ударила по полигону в Киевской области. Там прошла выставка вооружения. По предварительным данным, по меньшей мере 10 человек погибли, около 100 ранены.

В Генштабе заявили, что обстрелянный комплекс в Киевской области не принадлежит Силам обороны.

А Юрий Игнат добавил, что в Киевской области удар пришелся на частный спорткомплекс, не связанный с ВСУ.

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Дата публикации
Количество просмотров
367
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