РФ нашла оправдание удара по Киевщине: циничное заявление Минобороны

Кремль / © Associated Press

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Министерство обороны РФ обнародовало циничное заявление по поводу воздушного удара по выставке оружия в Киевской области, пытаясь оправдать очередную атаку.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

РФ атаковала Киевщину — что заявили в Кремле

В частности, россияне утверждают, что нанесли «групповой удар» по объекту в пригороде Киева. Свой удар в Кремле цинично оправдывают тем, что на мероприятии якобы демонстрировали БПЛА, которые используются для ударов по гражданским объектам России.

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В своем заявлении российское ведомство также утверждает, что в момент удара на площадке якобы были украинские разработчики дронов, представители Командования Сил беспилотных систем ВСУ и сотрудники спецслужб.

РФ атаковала Киевщину — последние новости

Напомним, днем 24 июля российская армия ударила по полигону в Киевской области. Там прошла выставка вооружения. По предварительным данным, по меньшей мере 10 человек погибли, около 100 ранены.

В Генштабе заявили, что обстрелянный комплекс в Киевской области не принадлежит Силам обороны.

А Юрий Игнат добавил, что в Киевской области удар пришелся на частный спорткомплекс, не связанный с ВСУ.

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