РФ не рада победе Трампа: что Кремлю не удалось достичь на выборах в США

По мнению Портникова, сегодня очень плохой день для Кремля.

Кремль не рад победе Дональда Трампа на выборах в США, ведь ставил не на кандидата, а на хаос, который, по планам Москвы, должен был устроить в случае своего поражения.

Такое мнение высказал украинский журналист Виталий Портников, передает "Радио Свобода".

"Сегодня – очень плохой день для Кремля. Потому что Кремль все время рассчитывал не на победу кого-то из кандидатов, а на хаос, который должен состояться в результате предвыборной кампании и подсчета голосов. И вся российская пропаганда говорила, что будет хаос. А хаоса не произошло.. Ведь ни у кого нет сомнения, кто победит. В частности, в Америке", – отметил журналист.

По словам Портникова, россияне мечтают, что им удастся расколоть и уничтожить американское общество. Но это все неоправданно. Хаотизация политической жизни в США, на что надеялись в Москве, Пекине, Тегеране, не состоялась, подытожил он.

Напомним, что Дональд Трамп, скорее всего, станет 47-м президентом США. Согласно сообщениям американских СМИ, он получил 279 голосов избирателей, из 270 необходимых для победы в Белом доме во второй раз.

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