РФ не рада победе Трампа: что Кремлю не удалось достичь на выборах в США

По мнению Портникова, сегодня очень плохой день для Кремля.
Кремль не рад победе Дональда Трампа на выборах в США, ведь ставил не на кандидата, а на хаос, который, по планам Москвы, должен был устроить в случае своего поражения.
Такое мнение высказал украинский журналист Виталий Портников, передает "Радио Свобода".
"Сегодня – очень плохой день для Кремля. Потому что Кремль все время рассчитывал не на победу кого-то из кандидатов, а на хаос, который должен состояться в результате предвыборной кампании и подсчета голосов. И вся российская пропаганда говорила, что будет хаос. А хаоса не произошло.. Ведь ни у кого нет сомнения, кто победит. В частности, в Америке", – отметил журналист.
По словам Портникова, россияне мечтают, что им удастся расколоть и уничтожить американское общество. Но это все неоправданно. Хаотизация политической жизни в США, на что надеялись в Москве, Пекине, Тегеране, не состоялась, подытожил он.
Напомним, что Дональд Трамп, скорее всего, станет 47-м президентом США. Согласно сообщениям американских СМИ, он получил 279 голосов избирателей, из 270 необходимых для победы в Белом доме во второй раз.
Читайте также:
- Как Трамп хочет закончить войну в Украине через 24 часа: решающее событие, которое изменит ход истории
- "Трампу нечего предложить Путину": Портников оценил, договорятся ли они о войне в Украине
- Путин "через знакомых" поздравил Трампа с победой – СМИ