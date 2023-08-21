РФ не сможет заменить уничтоженный Ту-22М3: Z-патриоты бьют тревогу из-за атаки на аэродром "Сольцы"

Беспилотник, атаковавший российский аэродром "Сольцы", запускался с территории РФ.
Атака на аэродром Сольцы в результате которой повреждены два беспилотника, спровоцировала настоящую истерику из-за российских "военкоров".
Об этом пишут пропагандистские телеграммы.
В частности, пропагандисты бьют тревогу, мол, Россия больше не сможет заменить уничтоженный бомбардировщик Ту-22М3 из-за проблем в производстве.
"Мы потеряли самолет, который больше не сможем построить из-за технического регресса", — пишут пропагандисты.
В то же время Павел Кащук, имеющий опыт работы с беспилотной авиацией, считает, что атакующий российский аэродром "Сольцы" беспилотник запускался с территории РФ.
В Сеть выложили фото возгорания бомбардировщика Ту-22М3 в результате атаки по военному аэродрому "Сольцы" в Новгородской области РФ.