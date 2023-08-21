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РФ не сможет заменить уничтоженный Ту-22М3: Z-патриоты бьют тревогу из-за атаки на аэродром "Сольцы"

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
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РФ не сможет заменить уничтоженный Ту-22М3: Z-патриоты бьют тревогу из-за атаки на аэродром "Сольцы"

Удар БПЛА по аэродрому в Новгородской области РФ Фото: Сирена

Беспилотник, атаковавший российский аэродром "Сольцы", запускался с территории РФ.

Атака на аэродром Сольцы в результате которой повреждены два беспилотника, спровоцировала настоящую истерику из-за российских "военкоров".

Об этом пишут пропагандистские телеграммы.

В частности, пропагандисты бьют тревогу, мол, Россия больше не сможет заменить уничтоженный бомбардировщик Ту-22М3 из-за проблем в производстве.

"Мы потеряли самолет, который больше не сможем построить из-за технического регресса", — пишут пропагандисты.

В то же время Павел Кащук, имеющий опыт работы с беспилотной авиацией, считает, что атакующий российский аэродром "Сольцы" беспилотник запускался с территории РФ.

В Сеть выложили фото возгорания бомбардировщика Ту-22М3 в результате атаки по военному аэродрому "Сольцы" в Новгородской области РФ.

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Дата публикации
Просмотры
1194
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