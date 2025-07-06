Марк Рютте / © Associated Press

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Россия восстанавливает свою военную машину с невиданной быстротой. Она опережает НАТО в темпах производства оружия в несколько раз, привлекая Китай, Иран и КНДР.

Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью The New York Times.

Он подчеркнул, что такое преимущество Москвы в военном производстве представляет реальную угрозу всей евроатлантической безопасности.

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«Перед нами — огромный геополитический вызов. И это прежде всего — Россия, которая перестраивается с темпами и скоростью, которые не имеют аналогов в новейшей истории», — отметил Рютте.

По его словам, Кремль не действует наедине: к поставкам и поддержке агрессии против Украины активно приобщаются северокорейцы, китайцы, иранцы.

Ранее сообщалось, что РФ получила преимущество в войне дронов в Украине благодаря большим финансовым ресурсам, производственным линиям, расположенным вдали от линии фронта. Особенно помощи со стороны Китая.

В свою очередь, Пекин неоднократно отрицал поставки дронов или компонентов оружия в РФ.

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