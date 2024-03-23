В РФ подозревают 6 таджиков в теракте в "Крокус Сити": МИД Таджикистана жестко отреагировало

Таджикская сторона прокомментировала задержание граждан.
РосСМИ распространили информацию, что в Брянской области РФ задержаны двое граждан Таджикистана, подозреваемые в совершении теракта в "Крокус Сити Холли". Автомобиль с якобы вероятными преступниками остановили возле поселка Теплый, расположенного недалеко от границы Беларуси и Украины. В машине находились 6 человек, четырем из них удалось скрыться.
Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Кто мог атаковать Крокус Холл
Отмечается, что "Крокус Холл" якобы могли атаковать такие граждане Таджикистана:
- Шохинджонн Сафолзода, 21 год;
- Рустам Назаров, 29 лет;
- Ривожидин Исмонов, 51 год;
- Махмадрасул Насридинов, 37 лет.
Пока неизвестно, кто из подозреваемых был задержан. ".. .Они были зарегистрированы в Ярославской, Ивановской и Самарской областях ", — говорится в сообщении.
Реакция МИД Таджикистана
Таджикская сторона не получала от официальных властей России подтвержденную информацию о причастности граждан Таджикистана.
"В связи с террористическим актом, состоявшимся в концертном комплексе Крокус-Сити в Москве, обращаем внимание на необходимость ответственного отношения к распространению информации о причастности граждан Таджикистана или таджикистанцев к этому акту", — сказали в сообщении.
Там подчеркнули, что распространение непроверенной и недостоверной информации может нанести вред гражданам Таджикистана, которые находятся за пределами страны.
Теракт в Крокус Сити – что известно
Напомним, 22 марта, в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошла стрельба.
В Сети появились фото изнутри выгоревшего помещения " Крокус Сити Холл".
По предварительным данным, более 10 тел погибших обнаружено в одном из туалетов "Крокус Сити", где произошел теракт.