В РФ подозревают 6 таджиков в теракте в "Крокус Сити": МИД Таджикистана жестко отреагировало

РосСМИ распространили информацию, что в Брянской области РФ задержаны двое граждан Таджикистана, подозреваемые в совершении теракта в "Крокус Сити Холли". Автомобиль с якобы вероятными преступниками остановили возле поселка Теплый, расположенного недалеко от границы Беларуси и Украины. В машине находились 6 человек, четырем из них удалось скрыться.

Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Кто мог атаковать Крокус Холл

Отмечается, что "Крокус Холл" якобы могли атаковать такие граждане Таджикистана:

Шохинджонн Сафолзода, 21 год;

Рустам Назаров, 29 лет;

Ривожидин Исмонов, 51 год;

Махмадрасул Насридинов, 37 лет.

РФ подозревает таджиков в нападении на Крокус Сити

РФ подозревает таджиков в нападении на Крокус Сити

РФ подозревает таджиков в нападении на Крокус Сити

Пока неизвестно, кто из подозреваемых был задержан. ".. .Они были зарегистрированы в Ярославской, Ивановской и Самарской областях ", — говорится в сообщении.

Реакция МИД Таджикистана

Таджикская сторона не получала от официальных властей России подтвержденную информацию о причастности граждан Таджикистана.

"В связи с террористическим актом, состоявшимся в концертном комплексе Крокус-Сити в Москве, обращаем внимание на необходимость ответственного отношения к распространению информации о причастности граждан Таджикистана или таджикистанцев к этому акту", — сказали в сообщении.

Там подчеркнули, что распространение непроверенной и недостоверной информации может нанести вред гражданам Таджикистана, которые находятся за пределами страны.

Теракт в Крокус Сити – что известно

Напомним, 22 марта, в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошла стрельба.

В Сети появились фото изнутри выгоревшего помещения " Крокус Сити Холл".

По предварительным данным, более 10 тел погибших обнаружено в одном из туалетов "Крокус Сити", где произошел теракт.

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