РФ объявила в розыск журналиста-расследователя Bellingcat Христо Грозева

Известный в Европе и мире журналист, очевидно, опасен для Кремля.
Российское МВД объявило в розыск журналиста-расследователя Bellingcat Христо Грозева.
Об этом сообщает российское издание "Медиазона" со ссылкой на базу розыска.
Грозева разыскивают по статье уголовного кодекса РФ. Какой именно, неизвестно.
Кто такой Христо Грозев
Грозев – болгарский медиаэксперт, журналист-расследователь издания Bellingcat, один из основных авторов расследования об участии ФСБ в отравлении Алексея Навального.
В июле этого года ФСБ обвинила Грозева в помощи украинской разведке, которая, по версии ведомства, планировала угнать российский военный самолет. Однако об возбуждении уголовного дела тогда не сообщалось.
Также Bellingcat расследовала так называемое "дело вагнеровцев" в 2021 году.
Кроме того, это издание активно освещает российско-украинскую войну, особенно что касается планов РФ и настроени в Кремле.
Так, по информации Bellingcat, в сентябре Путин приказал олигархам и госучреждениям создавать ЧВК для "нового этапа" войны.
Читайте также: