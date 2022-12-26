РФ объявила в розыск журналиста-расследователя Bellingcat Христо Грозева

Известный в Европе и мире журналист, очевидно, опасен для Кремля.

Российское МВД объявило в розыск журналиста-расследователя Bellingcat Христо Грозева.

Об этом сообщает российское издание "Медиазона" со ссылкой на базу розыска.

Грозева разыскивают по статье уголовного кодекса РФ. Какой именно, неизвестно.

Фото: МедиаЗона

Кто такой Христо Грозев

Грозев – болгарский медиаэксперт, журналист-расследователь издания Bellingcat, один из основных авторов расследования об участии ФСБ в отравлении Алексея Навального.

В июле этого года ФСБ обвинила Грозева в помощи украинской разведке, которая, по версии ведомства, планировала угнать российский военный самолет. Однако об возбуждении уголовного дела тогда не сообщалось.

Также Bellingcat расследовала так называемое "дело вагнеровцев" в 2021 году.

Кроме того, это издание активно освещает российско-украинскую войну, особенно что касается планов РФ и настроени в Кремле.

Так, по информации Bellingcat, в сентябре Путин приказал олигархам и госучреждениям создавать ЧВК для "нового этапа" войны.

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