РФ опрокидывает войска и готовит тысячи коек в больницах у границ с НАТО: немецкие СМИ бьют тревогу

20 тысяч коек для раненых: зачем РФ разворачивает госпитали у границ НАТО / © ТСН.ua

Реклама

В Европе зафиксировали движение военной техники и передислокацию личного состава РФ в регионах, граничащих с северо-восточными рубежами НАТО.

Об этом сообщает немецкое издание BILD.

Реклама

Отмечается, что Германия и Швеция сейчас отрабатывают скорейшее усиление стратегически важного шведского острова Готланд. Учения проходят с середины сентября и предполагают развертывание сил на суше, на море и в воздухе.

Реклама

Готланд имеет огромное значение для НАТО: тот, кто контролирует остров, может влиять на свободу передвижения в Балтийском море и поставки товаров в страны Балтии. Поэтому немецкие вооруженные силы называют его ключевой территорией НАТО.

Что задумала Россия

Тем временем Россия, находящаяся по другую сторону границы НАТО, очевидно, готовится к дальнейшей эскалации. Сообщается, что на северо-западе страны для раненых солдат резервируются тысячи дополнительных больничных коек. Российские СМИ сообщают, что осенью 2026 года гражданские больницы должны предоставить дополнительные 16 000 коек для военных пациентов. Другой источник даже говорил о 20 000 коек.

Эксперт по безопасности и бывший советник министерства обороны ФРГ Нико Ланге предостерегает от разъяснения деятельности России исключительно войной в Украине.

«Россия постоянно расширяет инфраструктуру и военные сооружения вдоль своей западной границы», — сказал Ланге изданию BILD. Это включает в себя полевые госпитали и военные госпитали.

Реклама

«Мы не должны успокаивать себя, что Путин озабочен только Украиной. Путин хочет другой Европы и готов применить насилие против европейцев к ее достижению», — добавил немецкий аналитик.

Ланге указывает на деятельность России в регионе Балтийского моря, препятствия GPS, нарушение воздушного пространства и агрессивное поведение стран Балтии и Польши. Центральную роль в этом играет также хорошо вооруженный российский эксклав Калининград.

Эксперт ХДС по внешней и политике безопасности Родрих Кизеветтер напомнил о свидетельствах 2021 и 2022 годов перед началом вторжения в Украину, когда стало известно, что Россия, среди прочего, передала большое количество запасов крови и мобильных крематориев в связи с якобы проведенными учениями.

Кизеветтер видит три возможных объяснения подготовки дополнительных больничных коек:

Реклама

Во-первых, это может быть поддержка войны России в военном агрессионном русле против Украины, учитывая постоянно высокий уровень жертв. Во-вторых, это может быть подготовка к «скоординированной эскалации России против отдельных государств НАТО на ее западной границе». В-третьих, Москва также может хотеть послать сигнал, направленный на то, чтобы смутить Запад и подвергнуть сомнению его поддержку Украины.

Также возможно сочетание этих вариантов», — говорит Кизеветтер.

Ранее в НАТО заявили о готовности ответить на возможное нападение России и подчеркнули, что для Москвы такой конфликт будет значительно выше, чем потенциальные достижения.

Новости партнеров

Новости партнеров