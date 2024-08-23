РФ остановила паромное сообщение с оккупированным Крымом после удара по порту "Кавказ"

Россия приостановила паромное сообщение с оккупированным Крымом после затопления судна.

РФ приостановила паромное сообщение между югом России и оккупированным Крымом после того, как накануне в порту "Кавказ" было потоплено судно, загруженное железнодорожными вагонами с топливом.

Об этом стало известно из заявления Министерства транспорта РФ.

"На период устранения последствий происшествия Керченская паромная переправа временно не функционирует", — говорится в сообщении.

В российском министерстве также заявили, что грузовые транспортные средства якобы "могут воспользоваться альтернативным сухопутным маршрутом в Крым".

Напомним, накануне стало известно об ударе по российскому парому "Конро Трейдер" в порту "Кавказ" Краснодарского края. Уничтожение судна официально подтвердили в Военно-морских силах.

Впоследствии в Сети появились спутниковые фото последствий удара.

Читайте также: