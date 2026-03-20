РФ открыто идет против США: Кремль готовит вооружение "теневого флота" и игнорирует эмбарго Трампа

Россия организует вооруженную охрану для защиты «теневого флота» / © Associated Press

Два танкера с российской нефтью и газом направляются на Кубу вопреки требованиям США. Если они прибудут, это станет первой поставкой энергии на остров за три месяца.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

Это первая поставка энергоносителей на остров с декабря, после того, как долговременные поставки из Венесуэлы и Мексики были остановлены под давлением США. В минувший понедельник Куба испытала общенациональное отключение электроэнергии, а постепенное восстановление сети только частично разрешило кризис.

По данным аналитиков, Россия намерена разместить средства защиты на борту судов и рассматривает возможность создания групп вооруженного сопровождения. Россия имеет целый комплекс мер безопасности для защиты судоходства, к которым, в частности, относятся инспекции прибывающих из-за рубежа судов.

Помощник президента РФ Путина Николай Патрушев заявил, что против российских судов, мол, развернули «беспрецедентную кампанию». На море остается высоким «риск диверсий». Поэтому военные корабли РФ могут создавать конвои для танкеров и других судов «теневого флота».

Напомним, президент США Дональд Трамп прекратил поставки венесуэльской нефти на Кубу и пригрозил ввести тарифы на любую страну, которая продаст этой стране нефть. Куба заявила, что 13 марта начала переговоры с Вашингтоном, чтобы уладить энергетический кризис.

Государственный оператор UNE сообщил, что энергетики работают для восстановления электроснабжения по всей стране, а на электроблоках, работавших на момент отключения сети, не обнаружено никаких неисправностей.

Напомним, Россия применяет GPS-спуфинг, чтобы скрывать перемещение судов своего «теневого флота» и обходить международные санкции на экспорт нефти. Система подменяет координаты судов, поэтому они отображаются в системах отслеживания в другом месте.

Сначала эту технологию использовали в военных целях в Черном море, а затем для маскировки транспортировки энергоресурсов. Украина передает партнерам информацию о таких схемах, чтобы противодействовать обходу санкций.