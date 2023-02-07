РФ отправила в Турцию "спасателей" во главе с военным преступником, которому СБУ объявила подозрение

В марте 2022 года Мартынов в Бородянке под Киевом лично руководил захватом почти 500 гражданских в заложники.
Россия отправила в Турцию "для помощи" в ликвидации последствий разрушительного землетрясения соратника Кадырова и военного преступника Даниила Мартынова.
Кадры с Мартыновым, которого представили в качестве "советника главы МЧС России", появились в росСМИ.
В издании "24 канал" предположили, что настоящая задача Мартынова – убийство кого-то из чеченских лидеров, получивших убежище в Турции, или "охота" за некоторыми местными чиновниками, влияющими на поддержку Украины.
Также издание предполагает, что отряд "спасателей" России под руководством Мартынова может совершить в Турции диверсии.
Кто такой Даниил Мартынов
Летом 2022 года СБУ объявила, что Рамзан Кадыров и двое его подчиненных – Даниил Мартынов и Хусейн Межидов – виновны в военных преступлениях.
По информации правоохранителей, 5 марта Мартынов лично руководил захватом Бородянского психоневрологического интерната с гериартрическим отделением. По его приказу были взяты в заложники более 500 гражданских: пациенты и персонал диспансера, местные жители. Подходы к интернату заминировали, а здание стало огневой позицией российских военных.
Даниил Мартынов — бывший сотрудник спецгруппы ФСБ "Альфа", с 2013 года работающий помощником скандального главы Чечни по силовому блоку.
Напомним, что в результате ужасного землетрясения в Турции погибли более 4,5 тысяч человек. Еще более 26 тысяч получили ранения. Двух украинцев из турецкого города Хатай, считавшихся погибшими, спасли из-под развалин.
Кроме Турции пострадала и Сирия. Почувствовали также толчки Кипр, Египет и Ливан.
Читайте также:
- Угрожают ли Украине такие землетрясения, как в Турции, и почему они возникают: эксперт ответил
- Можно ли посещать Турцию после разрушительного землетрясения – ответ посла Украины
- Устоят ли дома в Украине во время землетрясений: Киев, Львов, Одесса (карта)