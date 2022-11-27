РФ отправляет грузовые самолеты в Китай по 10 раз в неделю – Defence Express

В китайском сегменте соцсетей пишет, что РФ якобы забирает "военную помощь — экипировку, бронежилеты, шлемы, одежду и т.д.".

Россия начала активно что-то перевозить из Китая. Сервисы отслеживания полётов фиксируют регулярные рейсы тяжелых транспортных самолетов Ан-124 "Руслан" российской компании "Волга-Днепр".

Об этом информирует Defence Express.

В общей сложности речь идет о десяти рейсах за последнюю неделю. При этом россияне не всегда включают транспорндер, что усложняет их отслеживание.

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Сами китайцы выкладывают видео с посадкой Ан-124 "Руслан" российской компании в аэропорту Чжэнчжоу. Также в комментариях к видео отмечается, что самолет якобы прибыл для того, чтобы забрать "военную помощь — экипировку, бронежилеты, шлемы, одежду и т.д.".

По информации издания, сервис отслеживания полетов Radarbox зафиксировал за последние семь дней девять рейсов Ан-124 "Руслан" в Китай и всего три в обратном направлении. Это свидетельствует о том, что россияне отключают транспондер. К перевозкам привлечены самолеты с бортовыми номерами RA-82074, RA-82044, RA-82081.

Стандартный рейс выполняется по маршруту Москва-Новосибирск-Чжэнчжоу-Новосибирск-Москва. Конечным пунктом одного из рейсов был Урумчи. Чжэнчжоу является мощным логистическим и промышленным центром и мощной индустриальной высокотехнологичной зоной, включая подразделения китайского оборонного гиганта Norinco. Урумчи является производственной площадкой для целого ряда промышленных гигантов.

По мнению журналистов, такие рейсы говорят о том, что РФ вывозит из Китая военный груз. Кроме того, это для нее крайне срочно, иначе его могли бы его доставить по железной дороге.

Также отмечается, что эти рейсы — это не все, которые РФ совершила в Китай, а лишь то, что попало в сервисы мониторинга полета гражданских самолетов.

Напомним, что "Китай охватили небывалые протесты. Толпа призывает к свержению правительства. Так, во время одного из протестов в центре Шанхая раздавались крики "долой коммунистическую партию".

Отметим, что толчком к народному гневу стал смертельный пожар в многоэтажке столицы Синьцзяна в городе Урумчи (именно там заметили как минимум один из российских самолетов). После трагического случая в соцсетях предположили, что жильцы не смогли вовремя эвакуироваться, поскольку здание было частично закрыто.

Ранее российский публицист Андрей Пионтковский говорил, что Си Цзиньпин очень недоволен российским диктатором Владимиром Путиным. Кроме того, лидер Китая уже планирует решение своих вопросов в постпутинской России.

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