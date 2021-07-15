РФ отреагировала на расследование CNN о наемниках, которые пытают и насилуют людей в ЦАР

РФ отреагировала на расследование CNN о наемниках, которые пытают и насилуют людей в ЦАР

По данным CNN, российские наемники принимают непосредственное участие в пытках и убийствах мирного населения ЦАР.

Министерство иностранных дел РФ обвинило американский телеканал CNN в якобы дезинформации из-за публикации расследования о преступлениях российских наемников в Центральноафриканской Республике.

Об этом сообщают "РИА Новости".

"Очередной пропагандистский залп дала телекомпания CNN, которая распространила 15 июня лживую информацию о якобы совершенных нашими специалистами преступлениях против мирного населения ЦАР. Опять в ход пошли сенсационные "факты" о российских "наемниках" из ЧВК "Вагнер", — высказались во внешнеполитическом ведомстве.

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Российский МИД заявил, что определенные круги в Вашингтоне расширяют "системный вызов России, формируя все новые и новые региональные фронта противостояния".

В ведомстве также обвинили США в попытке "очернить" российскую помощь африканским странам, в частности ЦАР, для якобы "обоснования собственных попыток вмешательства во внутренние дела этих государств".

Ранее в CNN обнародовали расследование, в котором рассказали, что российские наемники принимают непосредственное участие в пытках и убийствах мирного населения в Центральноафриканской Республике.

В частности, Россия завозит в ЦАР так называемых инструкторов, которые в действительности являются бойцами частного военизированного формирования, нанятыми компаниями, связанными с российским олигархом Евгением Пригожиным, который является приближенным к Путину.

Впоследствии эту информацию подтвердили журналисты The New York Times, в распоряжении которых оказались документы ООН. В издании указывали, что организация Объединенных Наций обвиняет российских наемников в убийстве мирных жителей, грабежах домов и смертельных обстрелах верующих в мечетях во время военных операций в Центральноафриканской Республике.

Заметим, что в последние несколько лет российские силы стали более активно участвовать в африканских конфликтах, появившись в таких странах, как Чад, Ливия, Мозамбик и Южный Судан.

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